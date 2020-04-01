Холостяк-10: на проекте произойдет оголение тел и чувств
В эту пятницу, 3 апреля в 19:00, на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостяк-10».
Меня привлекает активный отдых, – объяснит идею свидания Холостяк. – Особенно, связанный с водой. Возможно, аквапарк – это детское развлечение, но внутри мы ведь все немного дети. Это очень классно, когда ты можешь получать удовольствие от катания на горках. А не только от посиделок в ресторане и пассивного отдыха.
Вместе с Максом в аквапарк поедут Наташа, Дана и Даша. И если главный герой предполагал в этот день веселье, то девушки поедут на свидание с некоторыми ожиданиями.
Я хочу развития событий. Хочу понять, что у него ко мне,– поделится Даша эмоциями перед встречей.
Помимо этих бонусов, девушки отметят еще один.
Я ждала этого момента – увидеть Макса топлес, – скажет Дана. – И это наконец-то произошло.
У меня самый красивый купальник. Лишний раз хотелось подойти к Максу и показать себя,– без лишней скромности признается Даша.
Как окажется, для одной из девушек спуск с крутой горки – настоящее испытание. Сможет ли она перебороть свой страх? И получит ли кто-то из участниц розу в конце свидания?
У меня нет проблемы выражать эмоции словами, но, наверное, выражать эмоции красками – глубже и понятнее лично для меня,– отметит Аня.
Напомним,