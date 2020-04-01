Холостяк-10: на проекте произойдет оголение тел и чувств

В эту пятницу, 3 апреля в 19:00, на СТБ выйдет пятый выпуск романтического реалити «Холостяк-10».

Главный герой Макс Михайлюк пригласит трех девушек на групповое свидание. А пройдет оно в одном из самых больших аквапарков Азии.

Меня привлекает активный отдых, – объяснит идею свидания Холостяк. – Особенно, связанный с водой. Возможно, аквапарк – это детское развлечение, но внутри мы ведь все немного дети. Это очень классно, когда ты можешь получать удовольствие от катания на горках. А не только от посиделок в ресторане и пассивного отдыха.

Вместе с Максом в аквапарк поедут Наташа, Дана и Даша. И если главный герой предполагал в этот день веселье, то девушки поедут на свидание с некоторыми ожиданиями.

Я хочу развития событий. Хочу понять, что у него ко мне,

– поделится Даша эмоциями перед встречей.

Помимо катания на горках, девушки получат возможность принять участие в специальной бонусной программе для самых смелых. Она связана с будущим времяпрепровождением участниц с Холостяком. Проявив отвагу на разных по сложности спуска горках, спутницы Макса смогут получить приятные бонусы, которые, конечно же, касаются Холостяка. Среди них: мороженое на двоих, коктейль на двоих и даже массаж!

Помимо этих бонусов, девушки отметят еще один.

Я ждала этого момента – увидеть Макса топлес, – скажет Дана. – И это наконец-то произошло.

Участницы также обрадуются тому факту, что и сами смогут продемонстрировать Холостяку свои фигуры.

У меня самый красивый купальник. Лишний раз хотелось подойти к Максу и показать себя,

– без лишней скромности признается Даша.

Как окажется, для одной из девушек спуск с крутой горки – настоящее испытание. Сможет ли она перебороть свой страх? И получит ли кто-то из участниц розу в конце свидания?

Кроме того, у всех девушек на вилле будет возможность научиться древнейшей восточной технике. Каждая сможет выразить свои чувства к Максу на рисунке. Рисовать им нужно будет в необычный способ – красками на воде. В процессе творчества холостячки создадут удивительные картины.

У меня нет проблемы выражать эмоции словами, но, наверное, выражать эмоции красками – глубже и понятнее лично для меня,

– отметит Аня.

О чем расскажут творения участниц? И какие чувства станут основой их работ? Сморите романтическое реалити «Холостяк-10» в эту пятницу, 3 апреля, в 19:00 на СТБ!

Напомним,