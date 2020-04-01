Принц Уильям на время пандемии хочет вернуться на работу пилотом санитарной авиации

1 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Принц Уильям на время пандемии хочет вернуться на работу пилотом санитарной авиации
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Fotobank / GettyImages

Пандемия коронавируса продолжает объединять многие страны в борьбе с этим смертельным вирусом.

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Коснулся COVID-19 и британскую королевскую семью. Полторы недели назад инфекция настигла 71-летнего принца Чарльза. Но, к счастью, сыну Елизаветы II быстро удалось побороть этот недуг.

Закрывать глаза на глобальную мировую проблему не захотел принц Уильям. Вчера стало известно, что на период пандемии супруг Кейт Миддлтон хочет вернуться в ряды Национальной службы здравоохранения Великобритании на должность пилота медицинского вертолета. 

Принц Уильям / instagram.com/kensingtonroyal
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На благо британской медицины Уильям трудился с 2015 по 2017 года. Тогда внук британской королевы занимал должность пилота в санитарной авиации. Сейчас он  готов прийти на помощь пострадавшим от коронавируса.

Уильям всерьез рассматривает возвращение в санитарную авиацию, чтобы помочь в разгар пандемии, – сообщают источники портала The Sun. – Он знает, что вся страна сейчас вносит свой посильный вклад, и он тоже хочет быть полезным. Но все не так просто: изначально он оставил эту должность, чтобы сфокусироваться на обязанностях старшего члена королевской семьи. Сейчас его роль как никогда важна, учитывая, что [принц] Чарльз заболел, [принц] Гарри уехал вместе с Меган [Маркл], а [принца] Эндрю отстранили от общественной жизни. Но Уильям намерен сделать все, что от него зависит.

Напомним, 

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