Принц Уильям на время пандемии хочет вернуться на работу пилотом санитарной авиации

Пандемия коронавируса продолжает объединять многие страны в борьбе с этим смертельным вирусом.

Коснулся COVID-19 и британскую королевскую семью. Полторы недели назад инфекция настигла 71-летнего принца Чарльза. Но, к счастью, сыну Елизаветы II быстро удалось побороть этот недуг.

Закрывать глаза на глобальную мировую проблему не захотел принц Уильям. Вчера стало известно, что на период пандемии супруг Кейт Миддлтон хочет вернуться в ряды Национальной службы здравоохранения Великобритании на должность пилота медицинского вертолета.

Принц Уильям / instagram.com/kensingtonroyal

На благо британской медицины Уильям трудился с 2015 по 2017 года. Тогда внук британской королевы занимал должность пилота в санитарной авиации. Сейчас он готов прийти на помощь пострадавшим от коронавируса.

Уильям всерьез рассматривает возвращение в санитарную авиацию, чтобы помочь в разгар пандемии, – сообщают источники портала The Sun. – Он знает, что вся страна сейчас вносит свой посильный вклад, и он тоже хочет быть полезным. Но все не так просто: изначально он оставил эту должность, чтобы сфокусироваться на обязанностях старшего члена королевской семьи. Сейчас его роль как никогда важна, учитывая, что [принц] Чарльз заболел, [принц] Гарри уехал вместе с Меган [Маркл], а [принца] Эндрю отстранили от общественной жизни. Но Уильям намерен сделать все, что от него зависит.

Напомним,