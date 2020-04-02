Григорий Решетник нарастил ресницы... в носу: телеведущий испробовал инста-тренды
2 апреля 2020 17:00
Григорий Решетник на шоу Кто против блондинок 3 сезон
пресс-служба Нового канала
Телеведущий отважно испробовал на себе самые жуткие инста-тренды современности. И рассказал, как в детстве родители переодевали его в девочку.
Григория Решетника подбила участница второго сезона «Супермодели по-украински» Аня Сулима, которая стала блондо-бомбой на шоу «Кто против блондинок?»Мохнатые губы, ресницы, торчащие из ноздрей, рог единорога на голове и бублик на лбу – так выглядел Григорий Решетник к концу конкурса.Новые выпуски шоу «Кто против блондинок?» – по вторникам в 19:00 на Новом канале.
Я знаю, откуда берутся лайки и тренды. И предложила Грише сыграть в игру, – рассказывает Сулима. – В студию вынесли 10 коробок, в каждой – название какого-то интернет-тренда. Мы по очереди отгадывали, реальный это тренд или бред. Кто ошибся – тот примеряет его на себя.
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020) / пресс-служба Нового канала
Мамочка, прости меня, – громко вздыхал ведущий. – Если придерживаться всех трендов, как с этим жить вообще? Вот вернусь я в таком виде к своим сыновьям домой и скажу: пацаны, нам нужно пожить отдельно. Папа сходил на шоу «Кто против блондинок?»
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020) / пресс-служба Нового канала
Я гетеросексуал, и ценю женскую красоту, – рассказал Решетник Новому каналу. – Но помню забаву, когда классе в третьем или четвертом родители переодевали нас в девочек. Пересмотрели КВН и решили создать свой домашний чемпионат. Мы, дети, тоже были актерами, играли и выступали наравне со взрослыми. И иногда приходилось играть женские роли – тогда надевали колготки, юбки... Родителям было ужасно весело! После этого я легко отношусь к экспериментам, преображениям. Это возможность посмеяться над собой. Сейчас мы с женой воспитываем двух сыновей, и когда ребенок собирается в детский сад и лепит себе на лоб разные наклейки, я спокойно к этому отношусь.
Кто против блондинок 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.03.2020) / пресс-служба Нового канала
Напомним,