Виктория Булитко прокомментировала заявление Владимира Остапчука об их романе: Счастье любит тишину

2 апреля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Виктория Булитко прокомментировала заявление Владимира Остапчука об их романе: Счастье любит тишину
Владимир Остапчук и Виктория Булитко
instagram.com/bulitka

Вчера, 1 апреля, Владимир Остапчук заявил что у него роман со звездой "Дизель шоу".

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Телеведущий на своей странице в Инстаграм опубликовал совместное фото с Викторией Булитко, в подписи к которому признался ей в чувствах. Долго томить с ответом актриса не стала, и также в соцсети дала своей ответ шоумену.

В микроблоге Виктория написала, что их, якобы роман, продлился всего 5 минут, и закончился...так и не начавшись. Именно столько Булитко и Остапчук вместе снимались в промо для проекта Танці з зірками.

«00:05» Ровно столько длились наши отношения. Вова, я же говорила: «Счастье любит тишину»! Поэтому всё закончилось, так и не начавшись... Вова, прости! Вова, прощай... Я ухожу, ты не скучай. P.S. Ушла к другому танцору, которому ничего не мешает танцевать. ВСЕХ с 1 апреля!

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И если с романом Виктории и Владимира все ясно, то вот беременность Алины Гросу не дает покоя ее поклонникам. Они так и не узнали, был это первоапрельский "развод" или же певица на самом деле ожидает первенца.

Напомним, 

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