Виктория Булитко прокомментировала заявление Владимира Остапчука об их романе: Счастье любит тишину
Вчера, 1 апреля, Владимир Остапчук заявил что у него роман со звездой "Дизель шоу".
В микроблоге Виктория написала, что их, якобы роман, продлился всего 5 минут, и закончился...так и не начавшись. Именно столько Булитко и Остапчук вместе снимались в промо для проекта Танці з зірками.
«00:05» Ровно столько длились наши отношения. Вова, я же говорила: «Счастье любит тишину»! Поэтому всё закончилось, так и не начавшись... Вова, прости! Вова, прощай... Я ухожу, ты не скучай. P.S. Ушла к другому танцору, которому ничего не мешает танцевать. ВСЕХ с 1 апреля!Алины Гросу не дает покоя ее поклонникам. Они так и не узнали, был это первоапрельский "развод" или же певица на самом деле ожидает первенца.
Напомним,