О коронавирусе сняли первый фильм: трейлер уже в Сети

По данным международного статистического бюро Worldometer, на 2 апреля 2020 года число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 949,750 тыс. человек.

Вспышка заболевания коронавирусом произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Тогда еще никто не знал, что эпидемия станет глобальной пандемией.

И вот, несколько дней назад, стало известно, что появился первый художественный фильм о Covid-19, получивший название Corona. Его режиссером выступил Мостафа Кешвари.

Трейлер фильма уже доступен в Сети. Продолжительность картины - 63 минуты. Съемки состоялись в канадском городе Ванкувер. Кинематографисты предлагают показ ленты онлайн-кинотеатрам.

Действие фильма происходит в лифте, где во время начала эпидемии Covid-19 застряли шестеро соседей. Седьмой среди них оказалась незнакомка-китаянка, у которой остальные начинают подозревать наличие коронавирусной инфекции. Присутсвующие в лифте боятся заразиться и начинают проявлять к китаянке агрессию.

По словам режиссера, идея фильма к нему пришла после того, как он прочитал новости о расизме, когда местные жители нападали на китайских туристов.

Напомним,