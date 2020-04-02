О коронавирусе сняли первый фильм: трейлер уже в Сети
По данным международного статистического бюро Worldometer, на 2 апреля 2020 года число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 949,750 тыс. человек.
И вот, несколько дней назад, стало известно, что появился первый художественный фильм о Covid-19, получивший название Corona. Его режиссером выступил Мостафа Кешвари.
Трейлер фильма уже доступен в Сети. Продолжительность картины - 63 минуты. Съемки состоялись в канадском городе Ванкувер. Кинематографисты предлагают показ ленты онлайн-кинотеатрам.
По словам режиссера, идея фильма к нему пришла после того, как он прочитал новости о расизме, когда местные жители нападали на китайских туристов.
Напомним,