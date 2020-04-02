О коронавирусе сняли первый фильм: трейлер уже в Сети

2 апреля 2020 14:00 Юлия Крутиева
О коронавирусе сняли первый фильм: трейлер уже в Сети
О коронавирусе сняли первый фильм
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По данным международного статистического бюро Worldometer, на 2 апреля 2020 года число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 949,750 тыс. человек.

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Вспышка заболевания коронавирусом произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Тогда еще никто не знал, что эпидемия станет глобальной пандемией.

И вот, несколько дней назад, стало известно, что появился первый художественный фильм о Covid-19, получивший название Corona. Его режиссером выступил Мостафа Кешвари.

Трейлер фильма уже доступен в Сети. Продолжительность картины - 63 минуты. Съемки состоялись в канадском городе Ванкувер. Кинематографисты предлагают показ ленты онлайн-кинотеатрам.

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Действие фильма происходит в лифте, где во время начала эпидемии Covid-19 застряли шестеро соседей. Седьмой среди них оказалась незнакомка-китаянка, у которой остальные начинают подозревать наличие коронавирусной инфекции. Присутсвующие в лифте боятся заразиться и начинают проявлять к китаянке агрессию.

По словам режиссера, идея фильма к нему пришла после того, как он прочитал новости о расизме, когда местные жители нападали на китайских туристов.

Напомним,

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