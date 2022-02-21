24 февраля в украинских кинотеатрах стартует прокат уникального семейного фильма – "Волк и Лев".

Уникальность картины "Волк и Лев" в том, что ранее в кино не снимались вместе два таких сильных хищника. К тому же, в фильме волк и лев не просто показаны вместе – они дружат и играют друг с другом. Как же произошло, что животные, которые враждуют в естественной среде, стали братьями?

История начинается с того, что 20-летняя студентка и будущая пианистка Альма узнает о смерти любимого дедушки. Утрата единственного близкого родственника вынуждает девушку вернуться в дом своего детства, расположенный на безлюдном острове, среди леса и гор.

"Волк и Лев" – невероятные приключения двух хищников / ParakeeT film

В доме деда, любившего природу, Альма находит видеозапись, где дед рассказывает о своей дружбе с прирученной им белой волчицей. И, когда волчица, напуганная браконьерами и зоологами, бродящими по округе, приносит девушке маленького волчонка, Альма оставляет его у себя.

Незадолго после этого над островом терпит аварию небольшой самолет, переправляющий добычу браконьеров. Придя на место крушения, девушка обнаруживает клетку с выжившим львенком, предназначенным для продажи в цирк. Альма забирает львенка в свой дом.

Так два осиротевших детеныша – волчонок и львенок обретают новую семью, а девушка решает остаться на острове и заботиться о малышах.

"Волк и Лев" – невероятные приключения двух хищников / ParakeeT film

В доме деда Альмы, среди нетронутой цивилизацией природы, животные играют вместе и растут окруженные любовью своей новой матери, которой им стала Альма.

Но по острову продолжают рыскать браконьеры, и опасность может подстерегать не только подросших хищников, но и попавших на остров людей. Потому однажды тайна девушки раскрывается, и созданный ею идеальный мир рушится. У Альмы отнимают волка и льва, разлучают их и увозят с острова. Лев отправляется в купивший его цирк, а волка запирают в заповеднике. Смогут ли друзья встретиться и вновь обрести семью можно узнать посмотрев позитивный и добрый фильм «Волк и Лев» в кино с 24 февраля.