Убийственная блондинка в триллере "Флирт с дьяволом"

С 3 февраля в украинский кинопрокат вышел новый триллер - «Флирт с дьяволом».

Фильм будет интересен поклонникам сюжетов, где красотка оказывается не той, за кого себя выдает. В этот раз в образе прекрасной и жестокой блондинки неожиданно появляется актриса Лилли Круг, чья юность и свежесть резко контрастирует с кровожадными замашками.

Триллер "Флирт с дьяволом" / ParakeeT film

Сюжет фильма рассказывает о молодом миллионере Крисе, который якобы случайно встречает в супермаркете девушку по имени Скай. Это знакомство превращает жизнь мужчины в кошмар: сначала девушка подстраивает нападение на Криса, в результате которого он получает травму. Затем мошенница попадает в его дом и устраивает ему пытки, чтобы получить доступ к деньгам. Для достижения своей цели Скай не гнушается никакими средствами, и в ее ловушку попадает также родня миллионера.

Триллер "Флирт с дьяволом" / ParakeeT film

Роль главной жертвы в фильме исполнил небезызвестный Йен Галлагер. Также в фильме задействован Фрэнк Грилло («День курка», «Миллиарды»), который примерил образ сообщника преступления. Дополняет эту компанию двукратный номинант на премию «Оскар» Джон Малкович.

Посмотреть триллер «Флирт с дьяволом» в кино можно с 3 февраля.