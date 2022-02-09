"Волк и Лев" – семейный фильм о настоящей дружбе и преданности выйдет в кинопрокат

"Волк и Лев" – семейный фильм о настоящей дружбе и преданности выйдет в кинопрокат

В конце февраля в украинский кинопрокат выйдет семейный фильм “Волк и Лев”. Режиссером фильма выступил известный французский автор фильмов про защиту природы – Жиль де Местр.

Его предыдущая всемирно известная работа "Миа и белый лев" в свое время стала самым кассовым французским фильмом за пределами Франции.

В новом фильме “Волк и Лев” режиссер последовательно продолжает главные темы своего творчества - это забота об окружающем мире и любовь к животным.

История рассказывает о дружбе двух хищников, растущих вместе посреди прекрасных канадских пейзажей. Воспитывает волчонка и львенка юная пианистка по имени Альма, потому животные носят поэтичные имена - “Моцарт” и “Мечтатель”.

"Волк и Лев" – семейный фильм о настоящей дружбе и преданности / ParakeeT film

Вместе они живут как одна семья в доме на живописном острове посреди озера, окруженном скалистыми горами. В созданном Альмой идеальном мире волк и лев играют как братья и, кажется, что ничто не может разрушить такую дружбу.

Но однажды их тайна раскрывается и у Альмы отнимают ее подопечных. Льва отправляют в местный цирк, а волка забирают в заповедник. Хищникам предстоит отправиться навстречу приключениям и испытаниям, прежде чем они найдут Альму и вновь обретут семью.

"Волк и Лев" – семейный фильм о настоящей дружбе и преданности / ParakeeT film

Главные роли в ленте исполнили американская актриса Молли Кунц, известная по фильму Стива Маккуина «Вдовы», и звезда фильмов «Зеленая Миля» и «Танцующий с волками» актер Грэм Грин.

По замыслу автора фильм представляет собой современную сказку о том, что даже такие два хищника как волк и лев могут стать семьей. Режиссер считает, что это главное послание, которое несет фильм: если животные, которые враждуют в естественной среде, способны подружиться, значит, это не является невозможным ни для кого.

"Волк и Лев" – семейный фильм о настоящей дружбе и преданности / ParakeeT film

Чтобы сохранить честность этого послания, создатели фильма отказались от компьютерной графики и спецэффектов. Поэтому сказочная красота природы и реальные разнообразные представители фауны, которыми наполнен фильм, так же как и музыкой, вызывают неподдельное ощущение красоты нашего мира.

Посмотреть семейный фильм “Волк и Лев” в кинотеатрах Украины можно с 24 февраля.