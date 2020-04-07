Жена Алека Болдуина беременна пятым ребенком: было 2 выкидыша за год
Полгода прошло, как Хилария потеряла второго ребенка, и сейчас она готова поделиться радостной новостью.
На своей странице в Инстаграм Хилари опубликовала видеоролик, где она запечатлена с округлившимся животиком и слышно сердцебиение малыша.
Включите звук. Я позволяю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы рассказать, как этот звук заставляет нас испытывать эмоции, – написала счастливая супруга Болдуина. – Только что получила хорошую новость, что все хорошо и малыш здоров. Я хотела поделиться этим с вами.
Сейчас супруги воспитывают четверых детей. У Хиларии и Алека одна доченька и трое сыновей. Пол будущего ребенка пока не известен.