Жена Алека Болдуина беременна пятым ребенком: было 2 выкидыша за год

7 апреля 2020 15:00 Юлия Крутиева
Жена Алека Болдуина беременна пятым ребенком: было 2 выкидыша за год
Алек Болдуин с женой и детьми
Fotobank / GettyImages

Полгода прошло, как Хилария потеряла второго ребенка, и сейчас она готова поделиться радостной новостью.

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Супруга 62-летнего американского актера Алека Болдуина беременна пятым ребенком. Об этом стало известно из соцсетей.

На своей странице в Инстаграм Хилари опубликовала видеоролик, где она запечатлена с округлившимся животиком и слышно сердцебиение малыша.

Включите звук. Я позволяю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы рассказать, как этот звук заставляет нас испытывать эмоции, – написала счастливая супруга Болдуина. – Только что получила хорошую новость, что все хорошо и малыш здоров. Я хотела поделиться этим с вами.

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В апреле 2019 года Хилария рассказала, что в пятый раз беременна, но через неделю женщина потеряла ребенка. В ноябре того же года у жены Болдуина случился и второй выкидыш.

Сейчас супруги воспитывают четверых детей. У Хиларии и Алека одна доченька и трое сыновей. Пол будущего ребенка пока не известен.

Алек и Хилария Болдуин с детьми / instagram.com/hilariabaldwin
Напомним, 

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