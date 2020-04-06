Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 8 выпуске от 06.04.2020
Участницу реалити Нового канала уже по дороге домой спасла Ирина Зайцева – заместитель директора Школы леди.
Экс-участница проекта «Супермодель по-украински» пришла на «Від пацанки до панянки», чтобы измениться. Но на восьмой неделе реалити снова наступила на те же грабли – девушка напилась и непристойно танцевала на одном из испытаний.
Меня справедливо номинировали на выгон, – со слезами на глазах признается Власти Роговенко. – На прошлой неделе я получила черное перо, как худшая ученица. И не сделала выводов.
На словах, что именно я покидаю проект, у меня остановилось сердце, – поделилась участница реалити Нового канала. – Я не могла поверить, что еду домой. Не знала, что мне там делать. И была шокирована.
Коллеги не соглашались, что Владу нужно оставить на проекте, – объясняет Ирина Зайцева. – Но лично я ей поверила. Увидела в ней ту, которой еще немного нужно помочь.
Сделает ли Владислава Роговенко выводы? И как воспримут ее возвращения другие участницы? Увидим в следующих выпусках «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!
Напомним,