Маша Ефросинина рассказала забавную историю знакомства с мужем: вышла в ларек за сигаретами

5 апреля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Маша Ефросинина рассказала забавную историю знакомства с мужем: вышла в ларек за сигаретами
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram

Многие знаменитости нашли способ развлекать поклонников во время карантина.

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Телеведущая Маша Ефросинина из-за пандемии коронавируса не может приглашать звездных гостей на шоу «Экзамен». Однако это ей не помешало выпустить новое интервью у себя на YouTube-канале. А главными героями этого выпуска стали ее горячо любимый муж Тимур Хромаев и она сама.

Пара решила проверить, насколько хорошо узнала друг друга за 18 лет знакомства. Обсуждали самые разнообразные темы: привычки друг друга, любимые книги, предпочтения в еде, факты из биографии близких людей.

Фолловеры узнали много интересных подробностей из жизни звездной семьи. Например, сын Маши и Тимура, Александр любит повторять фразу «елки-палки», которую так часто использует глава семейства, а ведущая терпеть не может клетчатые рубашки мужа.

Не обошлось и без впечатляющей истории знакомства Маши и Тимура. Правда, у каждого своя версия этой истории.

8 мая, 2002 года, Ялта. Мы встретились на набережной, куда я приехал с друзьями, чтобы понырять в море. Мы покупали что-то в ларьке – воду или сок,
‒ вспоминает бизнесмен.

Телеведущая более подробно вспомнила детали судьбоносной встречи. Оказывается, в тот период она переживала не лучшие времена в личной жизни. Ее обманул дорогой сердцу человек, и она отправилась с подругой «залечивать раны» в Ялту.

Это были майские праздники, 2 мая. Я шла по набережной с подружкой Верой, с которой мы поехали страдать по поводу собственных разбитых сердец. Страдать в нашем понимании – это было выпивать, гулять, не особо за собой следить, много кушать и обсуждать мужчин. Я была в своем пиковом весе, 23 года мне было. И мы пошли за сигаретами,
– начала свой рассказ Ефросинина.

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Вскоре Маша с подругой завели разговор об отношениях и идеальной второй половинке, которую, по ее словам, встретить, наверное, невозможно.

Вера меняется в лице, останавливается и говорит: «Так вот же он, идет на встречу!». Вижу ‒ викинг двухметровый, широк в плечах и идет уверенной походкой. И впервые смотрит на меня не как на знаменитую девочку из «Подъема», а с большим интересом и любопытством,
‒ вспоминает первое знакомство с будущим мужем Мария.

Напомним,

 

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