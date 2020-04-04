Иракли Макацария о питании на карантине: формируем пищевые привычки

Во время карантина звезда «Танці з зірками» находится с семьей в Грузии.

Экс-холостяк Иракли Макацария не забывает о своих поклонниках во время пандемии. В своем Instagram мужчина рассказывает, чем можно занять себя дома. Знаменитость проводит онлайн-тренировки, осваивает развлекательный контент в TikTok, а также помогает формировать правильный рацион питания.

Так, Иракли поделился полезными привычками, которых сам придерживается, чтобы остаться в форме во время карантина и не набрать лишний вес.

Мы сейчас малоподвижны поэтому если не хотим набрать лишние килограммы, должны следить за тем, что едим. Времени у нас на приготовление полезной еды предостаточно, поэтому считаем этот период идеальным для формирования пищевых привычек. Больше фруктов и овощей, больше полезных жиров (рыба, авокадо, орехи), меньше жареного, мучного и сладкого. Сделайте порции немного меньше привычных,

‒ пишет Макацария.

Иракли Макацария / социальная сеть Instagram

Не забыл тренер проекта «Зважені і щасливі» сказать и о том, какие продукты регулярно входят в его рацион питания:

Моё питание не сильно отличается от того, что было до карантина: завтрак ‒ каша и 4-5 яиц, фрукт; обед ‒ мясо (чаще ‒ курица, а красное мясо ‒ не более 2 раз в неделю) или рыба варёные либо на гриле, углеводы (картофель печёный, гречка) и салат; ужин ‒ рыба и салат; перекусы ‒ фрукт или орехи; перед сном ‒ немного творога с изюмом и кефиром. Помните, качество тела на 80% зависит от того, что у вас на тарелках. И не забывайте про спорт.

Мужчина отметил, что карантин для него в удовольствие. За прошедшие недели он провел с семьей больше времени, чем за прошлый год в целом. Он благодарен такой возможности.

Напомним,