Иракли Макацария о питании на карантине: формируем пищевые привычки
Во время карантина звезда «Танці з зірками» находится с семьей в Грузии.
Так, Иракли поделился полезными привычками, которых сам придерживается, чтобы остаться в форме во время карантина и не набрать лишний вес.
Мы сейчас малоподвижны поэтому если не хотим набрать лишние килограммы, должны следить за тем, что едим. Времени у нас на приготовление полезной еды предостаточно, поэтому считаем этот период идеальным для формирования пищевых привычек. Больше фруктов и овощей, больше полезных жиров (рыба, авокадо, орехи), меньше жареного, мучного и сладкого. Сделайте порции немного меньше привычных,‒ пишет Макацария.
Не забыл тренер проекта «Зважені і щасливі» сказать и о том, какие продукты регулярно входят в его рацион питания:
Моё питание не сильно отличается от того, что было до карантина: завтрак ‒ каша и 4-5 яиц, фрукт; обед ‒ мясо (чаще ‒ курица, а красное мясо ‒ не более 2 раз в неделю) или рыба варёные либо на гриле, углеводы (картофель печёный, гречка) и салат; ужин ‒ рыба и салат; перекусы ‒ фрукт или орехи; перед сном ‒ немного творога с изюмом и кефиром. Помните, качество тела на 80% зависит от того, что у вас на тарелках. И не забывайте про спорт.
Напомним,