Копия отца: Звезда Папиных дочек Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына
После нашумевшего сериала «Папины дочки» жизнь начинающей актрисы Дарьи Мельниковой круто поменялась. Девушка обрела огромную популярность, ее начали узнавать и приглашать в различные проекты.
Все эти годы свою личную жизнь артистка тщательно оберегала. СМИ редко удавалась словить молодых людей на светских мероприятиях, а в социальных сетях девушка лишь изредка делилась снимками с детьми, да и лица их никогда не показывала. На днях, неожиданно для всех, Дарья решила сделать исключение и представить публике своего старшего сына, названного в честь отца.
Первое публичное «появление» Артура состоялось в связи с запуском благотворительной акции «Сказки на дому». В этом онлайн-марафоне звезда «Папиных дочек» и ее сын приняли участие, дабы развлечь родителей и их малышей во время карантина.
Молодая мама прочла несколько детских стихотворений Веры Полозковой, а сын сидел у нее на коленях, игрался конструктором и принимал активное участие в прямом эфире.
Напомним,
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