Копия отца: Звезда Папиных дочек Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

4 апреля 2020 20:00 Катерина Даниленко
Копия отца: Звезда Папиных дочек Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова
социальная сеть Instagram

После нашумевшего сериала «Папины дочки» жизнь начинающей актрисы Дарьи Мельниковой круто поменялась. Девушка обрела огромную популярность, ее начали узнавать и приглашать в различные проекты.

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В личной жизни знаменитости все тоже сложилось как никогда лучше. В 2013 году она тайно вышла замуж за российского актера Артура Смольянинова. Пара воспитывает двоих сыновей: 4-летнего Артура и 2-летнего Марка.

Все эти годы свою личную жизнь артистка тщательно оберегала. СМИ редко удавалась словить молодых людей на светских мероприятиях, а в социальных сетях девушка лишь изредка делилась снимками с детьми, да и лица их никогда не показывала. На днях, неожиданно для всех, Дарья решила сделать исключение и представить публике своего старшего сына, названного в честь отца.

Дарья Мельникова с сыном и мужем / социальная сеть Instagram

Первое публичное «появление» Артура состоялось в связи с запуском благотворительной акции «Сказки на дому». В этом онлайн-марафоне звезда «Папиных дочек» и ее сын приняли участие, дабы развлечь родителей и их малышей во время карантина.

Молодая мама прочла несколько детских стихотворений Веры Полозковой, а сын сидел у нее на коленях, игрался конструктором и принимал активное участие в прямом эфире.

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Поклонники поблагодарили актрису за такое интересное времяпровождение, а также отметили невероятное сходство Артура-младшего со своим звездным отцом.

Напомним,

Дарья Мельникова с сыном Артуром / социальная сеть Instagram

Дарья Мельникова с сыном Артуром / социальная сеть Instagram
 

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