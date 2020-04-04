Копия отца: Звезда Папиных дочек Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына

После нашумевшего сериала «Папины дочки» жизнь начинающей актрисы Дарьи Мельниковой круто поменялась. Девушка обрела огромную популярность, ее начали узнавать и приглашать в различные проекты.

В личной жизни знаменитости все тоже сложилось как никогда лучше. В 2013 году она тайно вышла замуж за российского актера Артура Смольянинова. Пара воспитывает двоих сыновей: 4-летнего Артура и 2-летнего Марка.

Все эти годы свою личную жизнь артистка тщательно оберегала. СМИ редко удавалась словить молодых людей на светских мероприятиях, а в социальных сетях девушка лишь изредка делилась снимками с детьми, да и лица их никогда не показывала. На днях, неожиданно для всех, Дарья решила сделать исключение и представить публике своего старшего сына, названного в честь отца.

Дарья Мельникова с сыном и мужем / социальная сеть Instagram

Первое публичное «появление» Артура состоялось в связи с запуском благотворительной акции «Сказки на дому». В этом онлайн-марафоне звезда «Папиных дочек» и ее сын приняли участие, дабы развлечь родителей и их малышей во время карантина.

Молодая мама прочла несколько детских стихотворений Веры Полозковой, а сын сидел у нее на коленях, игрался конструктором и принимал активное участие в прямом эфире.

Поклонники поблагодарили актрису за такое интересное времяпровождение, а также отметили невероятное сходство Артура-младшего со своим звездным отцом.

Напомним,

Дарья Мельникова с сыном Артуром / социальная сеть Instagram