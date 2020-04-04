Дженнифер Энистон вышла на видеосвязь с заболевшей коронавирусом фанаткой: вот так сюрприз

51-летняя Дженнифер Энистон во время пандемии находится на самоизоляции. Она занимается уборкой гардеробной и изредка делится новыми кадрами в соцсетях.

Не забывает актриса поддерживать и других во время коронавируса. На днях знаменитость показала, как сделала приятный сюрприз одной из поклонниц.

Во время телешоу Джимми Киммела, которое перешло в формат видеозвонков, Дженнифер вышла на связь с медсестрой кардиологического отделения Кимбэлл Фейрбэнкс из штата Юта. Последняя на прошлой недели получила положительный тест на COVID-19 и теперь не может быть рядом со своими маленькими дочками.

Привет, милая! Я просто хочу сказать: «Да хранит вас Бог!». Тебя и твоих коллег, которые выполняют свой долг. Я даже не знаю, как выразить мою признательность за то, что вы делаете, подвергая себя риску. Вы невероятные,

‒ обратилась актриса к удивленной поклоннице.

Актриса Дженнифер Энистон в шоу Джимми Киммела / социальная сеть Instagram

На этом сюрпризы не закончились. Энистон подарила девушке сертификат на 10 тысяч долларов сервиса Postmates на доставку из ресторанов и магазинов. Аналогичный подарок получили и остальные медсестры больницы, в которой работает Кимбэлл.

Знаменитость призналась, что сама находится дома уже три недели, однако не видит в этом проблемы. Настоящим испытанием для нее становится просмотр новостей.

Я смотрю их только утром и вечером, чтобы избежать потрясений,

‒ призналась актриса.

К слову, число зараженных COVID-19 в мире превысило миллион человек. Первое место по количеству инфицированных занимает США. Там зафиксировано 245 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Напомним,

Актриса Дженнифер Энистон в шоу Джимми Киммела / социальная сеть Instagram