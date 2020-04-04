Дженнифер Энистон вышла на видеосвязь с заболевшей коронавирусом фанаткой: вот так сюрприз
51-летняя Дженнифер Энистон во время пандемии находится на самоизоляции. Она занимается уборкой гардеробной и изредка делится новыми кадрами в соцсетях.
Во время телешоу Джимми Киммела, которое перешло в формат видеозвонков, Дженнифер вышла на связь с медсестрой кардиологического отделения Кимбэлл Фейрбэнкс из штата Юта. Последняя на прошлой недели получила положительный тест на COVID-19 и теперь не может быть рядом со своими маленькими дочками.
Привет, милая! Я просто хочу сказать: «Да хранит вас Бог!». Тебя и твоих коллег, которые выполняют свой долг. Я даже не знаю, как выразить мою признательность за то, что вы делаете, подвергая себя риску. Вы невероятные,‒ обратилась актриса к удивленной поклоннице.
На этом сюрпризы не закончились. Энистон подарила девушке сертификат на 10 тысяч долларов сервиса Postmates на доставку из ресторанов и магазинов. Аналогичный подарок получили и остальные медсестры больницы, в которой работает Кимбэлл.
Знаменитость призналась, что сама находится дома уже три недели, однако не видит в этом проблемы. Настоящим испытанием для нее становится просмотр новостей.
Я смотрю их только утром и вечером, чтобы избежать потрясений,‒ призналась актриса.
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