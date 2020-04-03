Новая девушка Эдгара Каминского рассказала, как завязались их отношения

3 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Новая девушка Эдгара Каминского рассказала, как завязались их отношения
Пластический хирург Эдгар Каминский
instagram.com/edgar_kaminskyi

Любовь бывает непредсказуемой. Сегодня клянешься жене в чувствах, а завтра – расстаешься и влюбляешься в другую.

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Эдгар Каминский и Слава из «НеАнгелов» казались идеальной парой. Весть об их разводе всколыхнула весь шоу-бизнес, и пока одни перемывали косточки уже не супружеской паре, Эдгар устраивал свою жизнь и снова влюбился. 

На этот раз его избранницей стала Ольга Богатая. Роман этой пары развивался стремительно.

Мы познакомились на светском мероприятии в компании общих друзей. И на следующий день пошли в кино. Абсолютно случайным и спонтанным решением было всем пойти в кинотеатр. Не все, конечно, дошли после нашего вечернего праздника. А мы встретились там и вспыхнула искра,
– призналась избранница Эдгара Каминского, Ольга Богатая в эфире канала «Украина».

Ольга Богатая / пресс-служба канала Украина
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Так же стремительно развивается и ее карьера. Девушка организовывает различные мероприятия.

Кроме того, что я директор Жана Грицфельдта и совладелица бренда, я также руководитель больших проектов. Мы создаем в Украине очень много разных ивентов. Один из них – детский благотворительный марафон, который мы сейчас готовим, – отметила Ольга. – Это начало нового национального детского движения бега в стране. На его создание меня вдохновил сын, это была его идея. В конце марафона мы покупаем дорогостоящее оборудование, которое будет стоять в каждом городе-миллионнике, и мы сможем тем самым помочь деткам-инвалидам.

Напомним, 

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