Новая девушка Эдгара Каминского рассказала, как завязались их отношения
3 апреля 2020 21:00
Пластический хирург Эдгар Каминский
instagram.com/edgar_kaminskyi
Любовь бывает непредсказуемой. Сегодня клянешься жене в чувствах, а завтра – расстаешься и влюбляешься в другую.
«НеАнгелов» казались идеальной парой. Весть об их разводе всколыхнула весь шоу-бизнес, и пока одни перемывали косточки уже не супружеской паре, Эдгар устраивал свою жизнь и снова влюбился.
На этот раз его избранницей стала Ольга Богатая. Роман этой пары развивался стремительно.
Мы познакомились на светском мероприятии в компании общих друзей. И на следующий день пошли в кино. Абсолютно случайным и спонтанным решением было всем пойти в кинотеатр. Не все, конечно, дошли после нашего вечернего праздника. А мы встретились там и вспыхнула искра,– призналась избранница Эдгара Каминского, Ольга Богатая в эфире канала «Украина».
Ольга Богатая / пресс-служба канала Украина
Кроме того, что я директор Жана Грицфельдта и совладелица бренда, я также руководитель больших проектов. Мы создаем в Украине очень много разных ивентов. Один из них – детский благотворительный марафон, который мы сейчас готовим, – отметила Ольга. – Это начало нового национального детского движения бега в стране. На его создание меня вдохновил сын, это была его идея. В конце марафона мы покупаем дорогостоящее оборудование, которое будет стоять в каждом городе-миллионнике, и мы сможем тем самым помочь деткам-инвалидам.
Напомним,