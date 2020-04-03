Від пацанки до панянки-4: участница обольщала незнакомого парня обнаженными ягодицами
Участница проектов Нового канала «Від пацанки до панянки» и «Супермодель по-украински» не смогла контролировать свое поведение после выпитой бутылки вина и начала соблазнять императора!
Одной из таких стал Египет. Некоторым участницам «Від пацанки до панянки» представилась возможность примерить роль местной царицы Клеопатры, жившей еще до нашей эры, другие же должны были им прислуживать.
Одно из самых тяжелых испытаний в мире – это испытание властью, – объясняет директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Наши «Клеопатры» получили служанок. Останутся они после такого царицами или до какого уровня скатятся – это мы и хотели проверить.
Для меня это испытание стало одним из самых трудных, – признается участница реалити Нового канала Владислава Роговенко. – Ведь моей «Клеопатрой» была Вика #Боксерша Алехина, которая обращалась с нами ужасно.
Со стороны это выглядело ужасно и вульгарно, – описывает поведение Владиславы еще одна «пацанка», Юлия #Бандитка Чигринец. – Не понимаю, почему Вика #Боксерша, которая вроде бы была ее «царицей», не остановила Владу.
Влада устроила шоу. Настоящее шоу,– подытожила Евгения #Бандитка Мазур.
Простят такое ли поведение ученицы в Школе леди? Узнаем уже в понедельник в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале!
Напомним,