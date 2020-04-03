Від пацанки до панянки-4: участница обольщала незнакомого парня обнаженными ягодицами

3 апреля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: участница обольщала незнакомого парня обнаженными ягодицами
Від пацанки до панянки 4 сезон
пресс-служба Нового канала

Участница проектов Нового канала «Від пацанки до панянки» и «Супермодель по-украински» не смогла контролировать свое поведение после выпитой бутылки вина и начала соблазнять императора!

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На восьмой неделе преподаватели Школы леди устроили своим подопечным кругосветное путешествие – «пацанкам» подготовили несколько тематических испытаний, на которых они должны были лучше познакомиться с историей той или иной страны.

Одной из таких стал Египет. Некоторым участницам «Від пацанки до панянки» представилась возможность примерить роль местной царицы Клеопатры, жившей еще до нашей эры, другие же должны были им прислуживать.

Одно из самых тяжелых испытаний в мире – это испытание властью, – объясняет директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Наши «Клеопатры» получили служанок. Останутся они после такого царицами или до какого уровня скатятся – это мы и хотели проверить.

Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Для меня это испытание стало одним из самых трудных, – признается участница реалити Нового канала Владислава Роговенко. – Ведь моей «Клеопатрой» была Вика #Боксерша Алехина, которая обращалась с нами ужасно.

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Чтобы не провоцировать конфликты в своей команде, Влада решила «запить» все обиды алкоголем. «Пацанка» не поняла, в какой момент потеряла меру, и самостоятельно выпила целую бутылку вина. После этого участницу Школы леди потянуло на подвиги. 
Від пацанки до панянки 4 сезон / пресс-служба Нового канала

Со стороны это выглядело ужасно и вульгарно, – описывает поведение Владиславы еще одна «пацанка», Юлия #Бандитка Чигринец. – Не понимаю, почему Вика #Боксерша, которая вроде бы была ее «царицей», не остановила Владу.

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Будучи изрядно навеселе, Владислава Роговенко взялась обольщать незнакомого парня, который играл на испытании роль Цезаря. В присутствии других учениц «пацанка» танцевала у него на коленях и даже обнажила ягодицы.

Влада устроила шоу. Настоящее шоу,
– подытожила Евгения #Бандитка Мазур.

Простят такое ли поведение ученицы в Школе леди? Узнаем уже в понедельник в реалити «Від пацанки до панянки» в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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