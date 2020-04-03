Ведущие «Интера» на карантине: тренировки с Синди Кроуфорд, кулинарные онлайн-вечеринки и 10-километровые прогулки

Карантин – непростое испытание.

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Анастасия Даугуле, ведущая программы «Утро с Интером»: «Мой анти-коронавирусный рецепт: громко петь и много читать. Читать – чтобы поддерживать ум в активном состоянии. Петь – чтобы поддерживать легкие. Хорошее пение – глубокое, с душой – отлично вентилирует легкие. А мы знаем, что именно легкие – мишень вируса, их нужно тренировать. Так что пою в эти дни много. Надеюсь, соседям не слышно. Много и читаю. В основном, философскую литературу. Я же учусь на философском факультете КНУ им. Т. Шевченко. В апреле должна была начаться сессия. Но сейчас перешли на дистанционное обучение. Прохожу философские семинары по «Скайпу». Для общения освоила новую программу – Zoom. В бесплатном варианте позволяет одновременное видеообщение до 100 человек. Удобно для больших компаний. Недавно так готовили паэлью по Интернету – получилась грандиозная паэльяZoomParty. Продолжаю работать. Телевидение прямого эфира на карантин уйти не может. Поэтому программа «Утро с Интером» выходит каждый будний день с 7 до 10 утра. Мы остаемся с нашими зрителями, потому что понимаем: мы им нужны, нужна самая свежая информация. Это наш долг и наша обязанность. Карантин – не навсегда. Держим руки чистыми, голову холодной и верим, что все будет хорошо».

Андрей Данилевич, ведущий ток-шоу «Касается каждого»: «Наш проект – на карантине. И это правильно: мы не имеем права рисковать здоровьем наших героев, экспертов, зрителей, коллег. Я сейчас как никогда понимаю, что самое ценное – это родные и близкие люди, моя жена, дети. Тем более что недавно у нас родился третий ребенок. Мы с семьей сейчас наслаждаемся временем, проведенным вместе. Старший сын, Тимофей, спрашивает каждое утро: «Папа, а мы не поедем сегодня в садик?» Я отвечаю: «Нет, не поедем». Рассказываю ему историю о страшном микробике, который разгуливает по улицам. Именно поэтому не работают детские сады, я не хожу на работу. И поэтому теперь нужно придерживаться определенных правил и обязательно мыть руки».

Жанна Тихонова, ведущая программы «Жди меня. Украина»: «Для меня сейчас важнее всего поддержка психологического здоровья. В этом помогают ежедневные занятия йогой, медитации и пешие прогулки. От постоянного сидения на одном месте и недостатка витамина D развиваются слабость и гиподинамия. Поэтому стараюсь гулять, конечно, по безлюдным местам. Прохожу по 10 километров за день и чувствую себя превосходно. А дома настроение поднимает чтение книг. Например, могу порекомендовать «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова – о семье автослесаря Петрова, которая в предновогодние дни умудрилась заболеть гриппом. Есть и такие книги, которые случайно врываются в твою жизнь, добираются до самого дальнего уголка души и, уютно свернувшись там клубком, остаются на долгое время. «Вторая жизнь Уве» шведского писателя Фредрика Бакмана стала для меня именно такой. Она о человеке, чья жизнь потеряла смысл после смерти любимой. Но не думайте, что вы нырнете в беспросветный трагизм. Произведение Бакмана буквально пронизано добротой, человечностью, жизненностью и домашним уютом. Лень читать – посмотрите одноименный скандинавский фильм. И помните, что карантин – не бесконечен. Он может стать счастливым периодом – здесь и сейчас. Постарайтесь прожить его с максимальным удовольствием даже в условиях самоизоляции».

Роман Кадемин, ведущий «Большого бокса» и «Удачного проекта»: «Карантин провожу в загородном доме, покидая его исключительно ради закупки продуктов. При этом, как положено, вооружаюсь средствами защиты. Как по мне, в сложившихся обстоятельствах, когда ты оказываешься запертым дома, очень важно найти себе применение. Поэтому мы с семьей составили расписание на каждый день и строго его придерживаемся. Недавно у нас был субботник, мы переводили двор на летний режим: подключали воду к участку, стригли газон, а также устанавливали бадминтонную сетку, которую мы с женой подарили сыну Тимофею.

Немало времени уделяю чтению, для меня это весьма увлекательный процесс. Я отдаю предпочтение исторической литературе. Недавно купил объемную книгу «Дипломатия» Генри Киссинджера – известного дипломата и лауреата Нобелевской премии. Книга охватывает наиболее значимые мировые события: начиная от Наполеоновских войн и заканчивая Холодной войной между СССР и США. Более того, автор был внутри некоторых исторических процессов, таких, как война во Вьетнаме. Мне было интересно узнать из первоисточника нюансы происходящего. К слову, сам себя удивил, когда прочел всю книгу, а это порядка 900 страниц, в первую же неделю самоизоляции. Ведь до карантина я думал, что ее чтение растянется на долгое время.

Также не забываю о работе, в том числе и нашей с коллегами традиции. До карантина мы с сотрудниками спортивной редакции старались ежедневно общаться на английском языке, чтобы повышать свой разговорный уровень. И даже на карантине мы продолжаем это делать, но уже по конференц-связи. Так что призываю всех не лежать без дела, а максимально полезно использовать карантинное время».

Читайте такжеО коронавирусе сняли первый фильм: трейлер уже в Сети «Наша программа – «Утро с Интером» – на карантин не уходила. Поэтому мы работаем. Конечно же, со всеми правилами предосторожности: маска, обработка рук антисептиком, постоянное проветривание помещения, на входе в офис – проверка температуры бесконтактным способом. Ну а дома за время карантина, как и многие, я сделала генеральную уборку, разгрузила шкафчики и полочки, до которых долго не доходили руки. Перебрала весь гардероб – и, надо же, нашла несколько интересных вещей, о которых давно забыла. Еще открыла для себя очень достойных фитнес-тренеров, среди которых – Джиллиан Майклс и молодая Синди Кроуфорд (привет из 90-х!). Вот у нее просто потрясающий курс! И для продвинутых есть, и для начинающих. Скачала эти программы – и каждый день с гантельками занимаюсь дома. Открыла для себя новых кулинарных блогеров – Дарью Дорошкевич и Наталью Калинину. И уже приготовила несколько просто невероятных блюд по их рецептам. Например, морковный торт. А еще вместе с дочкой начали читать Николая Носова. Для нее открывается целый мир, а для меня это прекрасная возможность ненадолго вернуться в детство. Это очень успокаивает и вселяет веру в лучшее».

Артем Позняк, ведущий детективного цикла «Вещдок»: «Карантин провожу дома с семьей, которой посвящаю почти все свое время. За время самоизоляции я научился очень быстро менять ребенку подгузники – со скоростью сбора и разбора автомата. Причем одной рукой, а второй – помешивая кашу. Ну и стал практически экспертом в области детских песенок. Особенно популярны у нас сейчас обучающие песенки из мультика про синий трактор. Также общаюсь онлайн со своими студентами, которые в данный период находятся на дистанционном обучении. Что касается съемок, все они приостановлены. Я уже успел очень соскучиться по работе и дружной команде «Вещдока».

Анатолий Бондаренко ведущий программы «Жди меня. Украина»: «Раджу почитати на карантині «Правду про справу Гаррі Квеберта» Жоеля Діккера. Але, взагалі-то, у мене стільки роботи, що ніколи й читати... В умовах карантину і роботи на віддаленому доступі це звучить трохи дивно, але так воно і є. Зараз у мене вдома штаб по підготовці зйомок випуску до 75-річчя Перемоги. Десятки дзвінків, написання і редагування текстів, підводок і так далі. Зібрали вже багато цікавих історій. Зйомки, звичайно, будуть проходити без глядачів та героїв у студії. Але підготовка до них не менш складна».

Андрей Дромов, ведущий проекта «Готовим вместе»: «Мы с семьей соблюдаем карантин. Если еду за покупками – всегда надеваю маску и перчатки. Наш обязательный семейный ритуал на период карантина – раз в день выезжаем всей семьей к морю, чтобы подышать морским воздухом и погреться на солнце. На карантине у меня появилась возможность готовить для семьи, ведь в последнее время я находился в постоянных разъездах. Также начал читать книгу Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Некоторые моменты стали для меня настоящим открытием, хотя я прочел немало литературы на бизнес-тематику. Полученные знания очень пригодятся в будущем, ведь я теперь не только шеф-повар, но и начинающий бизнесмен».

Дмитрий Чистяков, ведущий проекта «Шесть соток»: «Карантин, мне кажется, время для классики – для тех книг, которые хотел давно прочитать, и фильмов, которые хотел посмотреть. Но это могут себе позволить те, у кого есть свободное время. У меня же карантин отличается от привычных дней только тем, что я редко появляюсь в офисе: работаю дома, иногда выезжаю на съемки. Единственный из карантинных челленджей, который поддерживаю, – образовательный. Я зарегистрировался на онлайн-курсы по сценарному мастерству. А еще занимаюсь написанием дипломной работы по политологии: летом у меня защита. Из приятного – больше времени провожу с сыном. Из минусов – играть с Максом мы можем только в пределах квартиры, а из дома выходим только при необходимости».

Марина Искра, ведущая рубрики «Кухонные советы» в «Полезной программе»: «Карантин – это время сделать то, что давно откладывалось. Я наконец-то помыла кухню, перебрала зимние вещи, пришила пуговицу к пальто, чего не могла сделать полгода. Кроме того, сейчас звезды устраивают марафоны, спортсмены проводят тренировки онлайн, многие сайты открыли бесплатные доступы к своим сервисам. В общем, на карантине есть чем заняться.

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Телеведущие «Интера» подчеркивают: даже карантин можно прожить с удовольствием и пользой. Главное – соблюдать все правила безопасности и заботиться о своем здоровье.