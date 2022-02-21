Стосується кожного: Обычный герой (эфир от 22.02.2022)
21 февраля 2022 01:20
Стосується кожного: Обычный герой (эфир от 22.02.2022)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 22 февраля. Тема – Обычный герой.
Стосується кожного: В середине февраля в Интернете распространили кадры пожара в многоквартирном доме. На видео видно, как человек взобрался на крышу пристройки, и через балкон врывается в охваченную пламенем квартиру. Мужчина самостоятельно пытается вытащить из огненно-дымовой ловушки пожилую женщину, берет ее на руки и выносит наружу. Квартира сгорела до тла, но жизнь 92-летней Марии Сальниковой была спасена. Что заставляет рисковать своей жизнью ради спасения совершенно незнакомого человека? Наши журналисты разыскали мужчину, которого уже окрестили «народным героем». Сегодня в студии «Касается каждого» впервые после пожара он встретится с женщиной, которую спас из огня.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.