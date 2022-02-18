Стосується кожного: Беременный ребенок. Жизнь после родов (эфир от 18.02.2022)

18 февраля 2022 12:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Беременный ребенок. Жизнь после родов (эфир от 18.02.2022)
Стосується кожного: Беременный ребенок. Жизнь после родов (эфир от 18.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 18 февраля. Тема – Беременный ребенок. Жизнь после родов.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: Программу о беременности 11-летней девочки из Закарпатья, вышедшей в эфир осенью прошлого года, обсуждала вся страна. Отцом ребенка 11-летней Бианки оказался не подросток, как уверяла сама девочка, а 46-летний сожитель ее матери Александр Фаркаш. В середине ноября Бианка родила мальчика, которого назвала в честь отца – Сашей.

После родов юная мамочка с младенцем переехала в местный центр матери и ребенка. А отец мальчика до сих пор на свободе. Какая судьба ждет самую младшую в Украине мамочку и ее маленького сына? Как объяснит свое влечение к 11-летнему ребенку его 46-летний отчим, и почему он до сих пор не наказан?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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