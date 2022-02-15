Стосується кожного: Провокация зятя (эфир от 15.02.2022)
15 февраля 2022 07:00
Стосується кожного: Провокация зятя (эфир от 15.02.2022)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 15 февраля. Тема – Провокация зятя.
Стосується кожного: 41-летняя Инна Сытник из Винницкой области чуть не потеряла своего трехлетнего внука Диму. Мальчик во время купания получил серьезные ожоги кожи. В случившемся Инна обвиняет отца мальчика – 30-летнего Виталия Коцюбу. Она утверждает, что зять постоянно издевается над сыном. И не стесняется поднимать руку на свою жену. А вот дочь Инны, 22-летняя Валентина Коцюба, слова матери отрицает и считает, что она намеренно пристает к Виталию, чтобы спровоцировать его на очередной скандал. Попытки спасти дочь и внуков от домашнего насилия или придуманные обвинения, чтобы избавиться от нежелательного зятя?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.