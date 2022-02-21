Стосується кожного: Семейные монстры (эфир от 21.02.2022)
21 февраля 2022 03:30
Стосується кожного: Семейные монстры (эфир от 21.02.2022)
пресс-служба канала Интер
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 21 февраля. Тема – Семейные монстры.
Стосується кожного: В конце декабря 70-летняя Надежда Макуха почти простилась с жизнью – над женщиной жестоко поиздевались родной сын и внук. Надежда Петровна чудом сбежала от пыток и с тех пор вынуждена жить у родственников. Пенсионерка боится даже приближаться к собственной квартире. Споры за квартиру начались, когда умер муж Надежды Петровны. Тогда Александр и Дмитрий впервые заявили, что они законные наследники, а когда получили отказ бабушки, начали доказывать свои права насильно. Внук же утверждает, что именно они с отцом стали жертвами семейного заговора. Домашнее насилие над беззащитной пенсионеркой или квартирная афера под прикрытием заботы о пожилой родственнице?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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