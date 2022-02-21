Стосується кожного: Семейные монстры (эфир от 21.02.2022)

21 февраля 2022 03:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Семейные монстры (эфир от 21.02.2022)
Стосується кожного: Семейные монстры (эфир от 21.02.2022)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 21 февраля. Тема – Семейные монстры.

Читайте такжеГоворит Украина: Почему бывшый жены приходит к нам спать? (эфир от 15.02.2022)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: В конце декабря 70-летняя Надежда Макуха почти простилась с жизнью – над женщиной жестоко поиздевались родной сын и внук. Надежда Петровна чудом сбежала от пыток и с тех пор вынуждена жить у родственников. Пенсионерка боится даже приближаться к собственной квартире. Споры за квартиру начались, когда умер муж Надежды Петровны. Тогда Александр и Дмитрий впервые заявили, что они законные наследники, а когда получили отказ бабушки, начали доказывать свои права насильно. Внук же утверждает, что именно они с отцом стали жертвами семейного заговора. Домашнее насилие над беззащитной пенсионеркой или квартирная афера под прикрытием заботы о пожилой родственнице?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2022

Материалы по теме

Другая жизнь-4: Манчестер - смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
Телешоу

Другая жизнь-4: Манчестер - смотреть выпуск онлайн (эфир от 20.02.2022)
Жди меня. Украина - новый выпуск онлайн от 21 февраля 2022 года
Телешоу

Жди меня. Украина - новый выпуск онлайн от 21 февраля 2022 года
Морская полиция. Черноморск: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
Сериалы

Морская полиция. Черноморск: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 21.02.2022)
Крисси Тейген и Джон Ледженд после потери ребенка готовятся вновь стать родителями
Новости

Крисси Тейген и Джон Ледженд после потери ребенка готовятся вновь стать родителями

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK