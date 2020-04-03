Как правильно снимать защитную маску и перчатки в период коронавируса

3 апреля 2020 08:45 Александр Кива
Как правильно снимать защитную маску и перчатки в период коронавируса
Как правильно снимать защитную маску и перчатки в период коронавируса

ТСН на “1+1” продолжет делиться со зрителям проверенными способами, как не заразиться опасным вирусом в период мировой пандемии.

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В новом сюжете о полезных привычках, которые помогут максимально обезопасить себя от контактов с вирусом, журналистка ТСН Людмила Бадалян делится лайфхаками, как правильно снимать защитную маску и перчатки. 

Маска и перчатки, которые берегут нас во время выходов на улицу, становятся врагами номер один по возвращении домой. 

“Вы пришли с улицы и думаете, что наконец-то можно расслабиться. А теперь представьте, сколько опасностей вы принесли домой вместе с перчатками и защитной маской. Именно они являются главным разносчиком вирусов”, - рассказывает журналистка.

Как правильно снять перчатки: 

1. Сначала мы одной перчаткой снимаем другую. И сразу важно смять снятую перчатку и выбросить. 

2. Чтобы снять вторую перчатку, нужно голой рукой зацепить ее  изнутри - с внутренней стороны. Вывернуть и тоже выбросить. 

Как правильно снимать маску:

1. Категорически запрещается снимать маску голыми руками. Снимать ее нужно, только касаясь резинок возле ушей. 

2. Помните, хирургическая маска живет всего два часа. Дальше ее нужно выбросить в мусорку. 

3. Немного дольше можно использовать респиратор - 6 часов. 

4. Использовать повторно можно только тканевые маски. Но только после стирки и обработки горячим утюгом. За день нужно сменить 3 тканевые маски. 

О том, какие еще есть лайфхаки в борьбе с коронавирусом, смотрите ежедневно в ТСН на “1+1”. 

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