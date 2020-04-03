Как правильно снимать защитную маску и перчатки в период коронавируса

Как правильно снимать защитную маску и перчатки в период коронавируса

ТСН на “1+1” продолжет делиться со зрителям проверенными способами, как не заразиться опасным вирусом в период мировой пандемии.

В новом сюжете о полезных привычках, которые помогут максимально обезопасить себя от контактов с вирусом , журналистка ТСН Людмила Бадалян делится лайфхаками, как правильно снимать защитную маску и перчатки.

Маска и перчатки, которые берегут нас во время выходов на улицу, становятся врагами номер один по возвращении домой.

“Вы пришли с улицы и думаете, что наконец-то можно расслабиться. А теперь представьте, сколько опасностей вы принесли домой вместе с перчатками и защитной маской. Именно они являются главным разносчиком вирусов”, - рассказывает журналистка.

Как правильно снять перчатки:

1. Сначала мы одной перчаткой снимаем другую. И сразу важно смять снятую перчатку и выбросить.

2. Чтобы снять вторую перчатку, нужно голой рукой зацепить ее изнутри - с внутренней стороны. Вывернуть и тоже выбросить.

Как правильно снимать маску:

1. Категорически запрещается снимать маску голыми руками. Снимать ее нужно, только касаясь резинок возле ушей.

2. Помните, хирургическая маска живет всего два часа. Дальше ее нужно выбросить в мусорку.

3. Немного дольше можно использовать респиратор - 6 часов.

4. Использовать повторно можно только тканевые маски. Но только после стирки и обработки горячим утюгом. За день нужно сменить 3 тканевые маски.

О том, какие еще есть лайфхаки в борьбе с коронавирусом, смотрите ежедневно в ТСН на “1+1”.