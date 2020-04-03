Как правильно снимать защитную маску и перчатки в период коронавируса
ТСН на “1+1” продолжет делиться со зрителям проверенными способами, как не заразиться опасным вирусом в период мировой пандемии.
Маска и перчатки, которые берегут нас во время выходов на улицу, становятся врагами номер один по возвращении домой.
“Вы пришли с улицы и думаете, что наконец-то можно расслабиться. А теперь представьте, сколько опасностей вы принесли домой вместе с перчатками и защитной маской. Именно они являются главным разносчиком вирусов”, - рассказывает журналистка.
Как правильно снять перчатки:
1. Сначала мы одной перчаткой снимаем другую. И сразу важно смять снятую перчатку и выбросить.
2. Чтобы снять вторую перчатку, нужно голой рукой зацепить ее изнутри - с внутренней стороны. Вывернуть и тоже выбросить.
Как правильно снимать маску:
1. Категорически запрещается снимать маску голыми руками. Снимать ее нужно, только касаясь резинок возле ушей.
2. Помните, хирургическая маска живет всего два часа. Дальше ее нужно выбросить в мусорку.
3. Немного дольше можно использовать респиратор - 6 часов.
4. Использовать повторно можно только тканевые маски. Но только после стирки и обработки горячим утюгом. За день нужно сменить 3 тканевые маски.
О том, какие еще есть лайфхаки в борьбе с коронавирусом, смотрите ежедневно в ТСН на “1+1”.