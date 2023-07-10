Алла Мазур отримала особливий подарунок з фронту

10 июля 2023 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Алла Мазур отримала особливий подарунок з фронту
Ведуча Алла Мазур
Пресслужба каналу 1+1

Ведуча Алла Мазур отримала в подарунок гільзу від снаряда.

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Ведуча програми «ТСН Тиждень» на 1+1 Алла Мазур в прямому ефірі отримала незвичайний подарунок від українських захисників: підписану для неї гільзу від зенітної гармати 60-го калібру. 

Цей презент для Алли привезла з місця, де тривають бої, воєнна кореспондентка ТСН Наталя Нагорна.

Такого незвичайного і зворушливого подарунка я ще не отримувала. Розчулилась ледь не до сліз. Хотілось уважно вичитувати кожну букву, уявляти того, хто це писав… І дякувати доземно хлопцям, які щосекундно ризикують життям – і встигають при цьому ще й подумати про подарунок журналістам, – каже про свої емоції від презенту Алла Мазур.

Алла Мазур та Наталя Нагорна / Пресслужба каналу 1+1

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Зенітній гарматі, призначеній для стрільби по повітряних цілях, вже понад 70 років! Наталя Нагорна, розповідаючи цей факт, зазначила, що все одно ця зброя дуже дошкуляє окупантам.

Ворог її сильно вистежує. Є така ілюзія у людей, далеких від передової, що на фронті зараз винятково новітнє озброєння. Що всі їздять на «Бредлі», що у всіх є «Леопарди», але насправді досі воює все, що тільки може воювати, все, до чого є боєприпаси, все, з чого вміють стріляти. Але яку б техніку нам не привозили, в першу чергу воюють наші люди. І ось саме такі люди попросили цю гільзу передати вам, – каже кореспондентка.

Ведуча Алла Мазур / Пресслужба каналу 1+1

Тепер ця «іменна» гільза як найдорожча нагорода стоїть у робочій кімнаті Алли Мазур.

Сердечно дякую воїнам 104-ї бригади 60-го батальйону ТРО, нашим відважним «поліським вовкам» за цей неймовірний сюрприз. Обіймаю подумки кожного. І чекаємо вдома усіх – з Перемогою! – подякувала Алла Мазур за подарунок.

Нагадаємо, 

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