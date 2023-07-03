Богдан Шелудяк розповів про можливе порівнювання його з Сергієм Притулою
Новий співведучий розважального ігрового шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів про Сергія Притулу.
Новим опонентом Лесі Нікітюк та капітаном чоловічої команди став Богдан Шелудяк.
Я чудово розумію, що спочатку глядачам буде незвично, адже Сергій Притула – справжня легенда цього шоу. Він вів його десять років. Тому й порівнювати нас точно будуть. Подобається мені чи ні, але цього не уникнути, – відверто ділиться Богдан. – Я розумію, що фразочки, реакції та міміка Сергія стали мемами, і точно не буду намагатися його наслідувати. Перед зйомками та під час самого знімального процесу я працював над тим, щоб не перебирати на себе чийсь образ, досвід, манеру ведення, а випрацювати свої. Я вважаю, що нехай нас порівнюють. Головне – мені ні з ким мене не порівнювати, щоб не загубити себе.
Я навчався на факультеті журналістики в університеті Шевченка. Пам’ятаю, на першому чи другому курсі в нас було завдання написати коротке есе про когось із видатних українців. І чомусь, не знаю чому, я написав саме про Сергія Притулу. Коли здавав цю роботу, то на мене дуже по-особливому подивилася викладачка. Можливо, щось знала? (усміхається).
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