«Хто зверху?»: Новий канал розкрив ім’я нового ведучого

Барабанний дріб! Капітаном чоловічої команди і співведучим Лесі Нікітюк став добре відомий глядачам Нового по серіаліті «Київ вдень та вночі» блогер-мільйонник Богдан Шелудяк!

5 червня стартували зйомки нового сезону легендарного розважального шоу «Хто зверху?» І його головна інтрига – хто ж стане співведучим Лесі Нікітюк – нарешті розкрита! Кандидатів на місце капітана чоловічої команди шукали більше місяця. Зрештою на тракти запросили десять людей. І вже серед них обрали того єдиного!

Заміна ведучого на «Хто зверху?» – складний для нас процес. Сергій Притула працював у цьому шоу десять років. Тож нам було важко уявити, хто може стати його наступником, – ділиться керівниця проєкту Анна Вовк. – Одна з головних умов: новий капітан має бути кардинально іншим. Хотілося максимально уникнути порівняння з попередником. Мається на увазі і зовнішньо, і за характером. Адже зрозуміло, що при тракті ведучого завжди є базові речі. Наприклад, «хімія» між Лесею Нікітюк і новим опонентом. Хотілося, щоб між ними відчувався азарт протистояння. Також ми звертали увагу на почуття гумору, харизму, вміння імпровізувати, лідерські якості. І, звісно, зовнішність! Вдалу суміш усіх критеріїв ми помітили в одного чоловіка. Тому обрали саме його.

Ведучим нового сезону розважального ігрового шоу «Хто зверху?» на Новому каналі став Богдан Шелудяк!

Я не уявляв, що буду капітаном чоловічої команди «Хто зверху?». Але завжди мав бажання стати ведучим Нового каналу. Тож коли запросили на кастинг, подумав: «Спробую!», – пригадує Бодя. – Прийшов на тракти з Лесею Нікітюк. А десь за тиждень мені зателефонували й запропонували стати новим ведучим. Найперше, що відчув, це була тривога. Подумав: «Чи впораюсь?» Та намагаюся дотримуватись в житті правила: якщо доля дає шанс, то треба його використати. Тому я тут. Головне, що хочу сказати напередодні зйомок сезону, – у «Хто зверху?» не буду наслідувати когось чи навмисно обирати манеру поведінки. Я буду собою! Реагуватиму, жартуватиму, а в результаті опинюся зверху!

Співведуча Богдана, зірка Нового каналу Леся Нікітюк зізнається, що дуже скучила за зйомками «Хто зверху?» і налаштована рішуче.

Я буду виконувати свою роботу на майданчику не на 100, а на 300 відсотків, аби вийшло максимально смішно та круто, – каже вона. – А Богдану хочу побажати терпіння. Знаю, що йому буде непросто увійти в кадр після Сергія Притули. Не в кожного вистачило б на це відваги. Але він дуже відважний! Я намагатимуся підтримувати його в усіх починаннях. І від себе зроблю все можливе, щоб люди на повну насолодилися новим ведучим цього проєкту й нашим протистоянням!

Новий сезон шоу «Хто зверху?» – восени 2023 року на Новому каналі!