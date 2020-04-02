Как безопасно пользоваться лифтом в условиях коронавируса
Чтобы быть здоровым и не заразиться опасным вирусом в период мировой пандемии, нужно освоить новые полезные привычки и максимально обезопасить себя от контактов с предметами на улице.
“Кнопки лифта могут быть самым заразным объектов в здании - их касаются сотни людей в день. И вы никогда не знаете, кто из них мог быть заражен. О том, как избежать контакта с кнопками, думает весь мир. В Китае даже придумали голографические кнопки - люди просто касаются воздуха”, - говорит с сюжете журналист.
ТОП-3 способа, как безопасно ездить в лифте:
Способ 1.
Берем зажигалку, обычную канцелярскую скрепку и скотч.
Суть - примотать канцелярскую скрепку к зажигалке. Главное, чтобы зажигалка могла и дальше выполнять свою главную функцию.
Нажимаем примотанной к зажигалке скрепкой нужный этаж, потом включаем зажигалку и дезинфицируем огнем скрепку.
Способ 2.
Берем обычную ручку - или с колпачком, или на кнопке.
Способ 3.
Идея состоит в том, чтобы сделать “ежика” из зубочисток и кухонной губки. Или второй вариант - набить зубочистками изоляцию с трубопровода.
Потом можно сделать доброе дело для всего подъезда - приклеить такого “ежика” на канцелярский скотч возле лифта своего дома или офиса. И каждый раз, когда вам нужно будет вызвать лифт, просто брать зубочистку и ей нажимать на кнопку, после чего выбрасывать.
О том, какие еще есть лайфхаки в борьбе с коронавирусом, смотрите ежедневно в ТСН на “1+1”.