Как безопасно пользоваться лифтом в условиях коронавируса

Эксклюзив 2 апреля 2020 14:42 Александр Кива
Как безопасно пользоваться лифтом в условиях коронавируса
Коронавирус везде! Как безопасно ездить в лифте. На фото выше — журналист Мирослав Ганущак
снимок экрана

Чтобы быть здоровым и не заразиться опасным вирусом в период мировой пандемии, нужно освоить новые полезные привычки и максимально обезопасить себя от контактов с предметами на улице.

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Начиная с этой недели ТСН на “1+1” будет делиться со зрителям проверенными способами, как организовать свой быт в условиях эпидемии. И уже в первом сюжете журналист ТСН Мирослав Ганущак рассказал, как безопасно ездить в лифте:  

“Кнопки лифта могут быть самым заразным объектов в здании - их касаются сотни людей в день. И вы никогда не знаете, кто из них мог быть заражен. О том, как избежать контакта с кнопками, думает весь мир. В Китае даже придумали голографические кнопки - люди просто касаются воздуха”, - говорит с сюжете журналист. 

ТОП-3 способа, как безопасно ездить в лифте: 

Способ 1. 

Берем зажигалку, обычную канцелярскую скрепку и скотч. 

Суть - примотать канцелярскую скрепку к зажигалке. Главное, чтобы зажигалка могла и дальше выполнять свою главную функцию.

Нажимаем примотанной к зажигалке скрепкой нужный этаж, потом включаем зажигалку и дезинфицируем огнем скрепку. 

Способ 2.

Берем обычную ручку - или с колпачком, или на кнопке. 

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Нажимаем стержнем ручки на кнопку в лифте, а потом прячем его или под колпачок, или нажимаем кнопку (зависит от того, какую ручку вы используете). Главное потом эти ручки не использовать для работы. 

Способ 3. 

Идея состоит в том, чтобы сделать “ежика” из зубочисток и кухонной губки. Или второй вариант - набить зубочистками изоляцию с трубопровода. 

Потом можно сделать доброе дело для всего подъезда - приклеить такого “ежика” на канцелярский скотч возле лифта своего дома или офиса. И каждый раз, когда вам нужно будет вызвать лифт, просто брать зубочистку и ей нажимать на кнопку, после чего выбрасывать. 

О том, какие еще есть лайфхаки в борьбе с коронавирусом, смотрите ежедневно в ТСН на “1+1”. 

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