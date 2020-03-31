СМИ: популярная прививка снижает риски заразиться и умереть от коронавируса
Американские эпидемиологи обнаружили связь между распространением коронавируса и применением известной прививки БЦЖ.
С таким мнением выступили американские ученые, сравнив количество зараженных коронавирусом людей и уровень смертности в разных странах.
По их мнению, вакцинация БЦЖ снижает риск заразиться COVID-19, а также делает менее вероятными осложнения от него.
В рамках своего исследования ученые проверяли, как вакцинация сама по себе может влиять на риск смерти у социально незащищенных слоев населения. Выяснилось, что экономические показатели, безусловно, влияют на темпы распространения вируса, но не сходятся в некоторых европейских странах.
В этих странах вакцинация БЦЖ либо не применялась массово, либо применялась с недавнего времени.
Отметим, что в Украине прививка БЦЖ является обязательной для всех.
Напомним,