СМИ: популярная прививка снижает риски заразиться и умереть от коронавируса

31 марта 2020 18:30 Алла Лысак
СМИ: популярная прививка снижает риски заразиться и умереть от коронавируса
СМИ: популярная прививка снижает риски заразиться и умереть от коронавируса

Американские эпидемиологи обнаружили связь между распространением коронавируса и применением известной прививки БЦЖ.

Читайте такжеСолист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом и попал в реанимацию
В Италии, Нидерландах и Соединенных Штатах Америки вакцинация при помощи БЦЖ не используется в обязательном порядке, эти страны пострадали от коронавируса больше всего. 

С таким мнением выступили американские ученые, сравнив количество зараженных коронавирусом людей и уровень смертности в разных странах. 

По их мнению, вакцинация БЦЖ снижает риск заразиться COVID-19, а также делает менее вероятными осложнения от него. 

В рамках своего исследования ученые проверяли, как вакцинация сама по себе может влиять на риск смерти у социально незащищенных слоев населения. Выяснилось, что экономические показатели, безусловно, влияют на темпы распространения вируса, но не сходятся в некоторых европейских странах.

В этих странах вакцинация БЦЖ либо не применялась массово, либо применялась с недавнего времени.

Читайте такжеУченые нашли симптом COVID-19, который поможет выявить скрытых носителей
Авторы полагают, что в среднем в странах без БЦЖ вирус распространяется в 4 раза более интенсивно. Исследования продолжаются.

Отметим, что в Украине прививка БЦЖ является обязательной для всех.

Напомним,

Облако тегов

Инфекции коронавирус Коронавирус в Украине как защитить себя от коронавируса

Материалы по теме

Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сергея Притулы
События

Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов от Сергея Притулы
Фейки, кибератаки и мошенничество: кому выгодно нагнетать панику во время пандемии?
Новости

Фейки, кибератаки и мошенничество: кому выгодно нагнетать панику во время пандемии?
Синди Кроуфорд поделилась снимками с домашних родов
Новости

Синди Кроуфорд поделилась снимками с домашних родов
Голос країни-10 изменил жизнь звезды сериала Папик
Новости

Голос країни-10 изменил жизнь звезды сериала Папик

Популярное на сайте

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

Популярное видео

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK