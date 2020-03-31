СМИ: популярная прививка снижает риски заразиться и умереть от коронавируса

Американские эпидемиологи обнаружили связь между распространением коронавируса и применением известной прививки БЦЖ.

В Италии, Нидерландах и Соединенных Штатах Америки вакцинация при помощи БЦЖ не используется в обязательном порядке, эти страны пострадали от коронавируса больше всего.

С таким мнением выступили американские ученые, сравнив количество зараженных коронавирусом людей и уровень смертности в разных странах.

По их мнению, вакцинация БЦЖ снижает риск заразиться COVID-19, а также делает менее вероятными осложнения от него.

В рамках своего исследования ученые проверяли, как вакцинация сама по себе может влиять на риск смерти у социально незащищенных слоев населения. Выяснилось, что экономические показатели, безусловно, влияют на темпы распространения вируса, но не сходятся в некоторых европейских странах.

В этих странах вакцинация БЦЖ либо не применялась массово, либо применялась с недавнего времени.

Авторы полагают, что в среднем в странах без БЦЖ вирус распространяется в 4 раза более интенсивно. Исследования продолжаются.

Отметим, что в Украине прививка БЦЖ является обязательной для всех.

Напомним,