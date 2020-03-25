Проверяем себя на коронавирус в домашних условиях: экспресс-тест
25 марта 2020 11:30
Алла Лысак
Проверяем себя на коронавирус в домашних условиях: экспресс-тест
pixabay.com
Ученые из Тайваня придумали, как проверить состояние своих легких в домашних условиях.
Коронавирус
крайне негативно влияет на состояние легких человека, поэтому этот орган следует держать на особенном контроле во время пандемии, предупреждают врачи.
К счастью, проверить функциональное состояние своих легких и отсутствие фиброза (развивается во время коронавируса) можно при помощи очень простого экспресс-теста.
Глубоко вдохните, задержите дыхание на 10-15 секунд и прислушайтесь к своим ощущениям. Если вы смогли все это время продержаться без дискомфорта, ощущения тяжести, напряжения в легких или кашля, ваши легкие находятся в отличном состоянии.
Людям, которые не могут удержать дыхание на 10 секунд без кашля, следует обратиться к врачу.
Напомним,