Проверяем себя на коронавирус в домашних условиях: экспресс-тест

25 марта 2020 11:30 Алла Лысак
Проверяем себя на коронавирус в домашних условиях: экспресс-тест
Проверяем себя на коронавирус в домашних условиях: экспресс-тест
pixabay.com

Ученые из Тайваня придумали, как проверить состояние своих легких в домашних условиях.

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Коронавирус крайне негативно влияет на состояние легких человека, поэтому этот орган следует держать на особенном контроле во время пандемии, предупреждают врачи.

К счастью, проверить функциональное состояние своих легких и отсутствие фиброза (развивается во время коронавируса) можно при помощи очень простого экспресс-теста. 

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Глубоко вдохните, задержите дыхание на 10-15 секунд и прислушайтесь к своим ощущениям. Если вы смогли все это время продержаться без дискомфорта, ощущения тяжести, напряжения в легких или кашля, ваши легкие находятся в отличном состоянии.

Людям, которые не могут удержать дыхание на 10 секунд без кашля, следует обратиться к врачу.

Напомним,

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