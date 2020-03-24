Обнаженная Мадонна в ванне сделала апокалиптическое пророчество о коронавирусе
Мадонна находится в режиме самоизоляции вместе со своим молодым бойфрендом и детьми.
Видео певица опубликовала в социальной сети Instagram.
На кадрах Мадонна обнаженная сидит в ванне, наполненной молочного цвета водой и лепестками цветов.
В этом и есть весь смысл. COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или насколько ты умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать миру сегодня. Он — великий уравнитель, и это делает его таким ужасным и таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многих аспектах. И прекрасно, что он уравнял нас во многих аспектах. Если этот корабль пойдет ко дну, мы все утонем вместе с ним.
Напомним,