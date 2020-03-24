Обнаженная Мадонна в ванне сделала апокалиптическое пророчество о коронавирусе

24 марта 2020 11:30 Алла Лысак
Обнаженная Мадонна в ванне сделала апокалиптическое пророчество о коронавирусе
Обнаженная Мадонна в ванне сделала апокалиптическое пророчество о коронавирусе
Fotobank / GettyImages

Мадонна находится в режиме самоизоляции вместе со своим молодым бойфрендом и детьми.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: количество зараженных значительно выросло
Легендарная 61-летняя Мадонна не осталась в стороне от темы пандемии коронавируса и записала обращение к подписчикам.

Видео певица опубликовала в социальной сети Instagram.

На кадрах Мадонна обнаженная сидит в ванне, наполненной молочного цвета водой и лепестками цветов.

В этом и есть весь смысл. COVID-19 не заботит то, насколько ты богат, насколько ты знаменит, насколько ты смешной или насколько ты умный, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать миру сегодня. Он — великий уравнитель, и это делает его таким ужасным и таким великим. Ужасно, что он уравнял нас во многих аспектах. И прекрасно, что он уравнял нас во многих аспектах. Если этот корабль пойдет ко дну, мы все утонем вместе с ним.

Позже публикация была удалена/instagram.com/madonna

Читайте такжеВозможности, которые дает нам карантин из-за коронавируса
Подобное высказывание понравилось далеко не всем поклонникам суперзвезды, в комментариях фанаты призвали Мадонну не романтизировать трагедию, с которой столкнулись многие европейские страны, а другие отметили, что выбранный ею роскошный антураж делает высказывания ироничными.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Мадонна коронавирус

Материалы по теме

Ведущий ток-шоу Говорит Украина встретил свою любовь
Новости

Ведущий ток-шоу Говорит Украина встретил свою любовь
Защита от коронавируса: используем перчатки правильно
ЗОЖ

Защита от коронавируса: используем перчатки правильно
У Барбары Брыльской диагностировали рак: комментарий актрисы
Новости

У Барбары Брыльской диагностировали рак: комментарий актрисы
Что смотреть по ТВ 23 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 23 марта 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня

Популярное на сайте

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба

Основы правильного питания: нужно ли отказываться от шоколада, кофе и хлеба
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 21.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK