Жена Идриса Эльбы отказалась изолироваться от мужа и тоже заразилась коронавирусом
Сабрина Доуре находилась рядом с мужем, несмотря на советы медиков изолироваться от больного коронавирусом Идриса Эльбы.
Сабрина Доуре сообщила в социальной сети, что ее тест на коронавирус оказался положительным.
По словам Сабрины, она осталась дома, потому что почувствовала "инстинкт жены и решила заботиться о мужчине".
Находясь в изоляции, мы играем в шахматы и различные видеоигры. Мой муж учится играть на гитаре, даже серенады мне поет.
Отметим, что на сегодняшний час в мире зарегистрировано 340 тысяч инфицированных COVID-19, а количество жертв инфекции выросло до 14 тысяч.
Напомним,