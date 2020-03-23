Жена Идриса Эльбы отказалась изолироваться от мужа и тоже заразилась коронавирусом

23 марта 2020 22:00 Алла Лысак
Жена Идриса Эльбы отказалась изолироваться от мужа и тоже заразилась коронавирусом
Жена Идриса Эльбы отказалась изолироваться от мужа и тоже заразилась коронавирусом
социальная сеть Instagram

Сабрина Доуре находилась рядом с мужем, несмотря на советы медиков изолироваться от больного коронавирусом Идриса Эльбы.

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Жена британского актера Идриса Эльбы, у которого ранее диагностировали коронавирус, тоже подхватила COVID-19. Она отказалась переехать в другой дом и все это время находилась рядом с инфицированным мужем.

Сабрина Доуре сообщила в социальной сети, что ее тест на коронавирус оказался положительным.  

По словам Сабрины, она осталась дома, потому что почувствовала "инстинкт жены и решила заботиться о мужчине".

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Сам Эльба отметил, что чувствует себя хорошо.

Находясь в изоляции, мы играем в шахматы и различные видеоигры. Мой муж учится играть на гитаре, даже серенады мне поет.

Отметим, что на сегодняшний час в мире зарегистрировано 340 тысяч инфицированных COVID-19, а количество жертв инфекции выросло до 14 тысяч. 

Напомним,

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