Жена Идриса Эльбы отказалась изолироваться от мужа и тоже заразилась коронавирусом

Жена Идриса Эльбы отказалась изолироваться от мужа и тоже заразилась коронавирусом

Сабрина Доуре находилась рядом с мужем, несмотря на советы медиков изолироваться от больного коронавирусом Идриса Эльбы.

Жена британского актера Идриса Эльбы , у которого ранее диагностировали коронавирус , тоже подхватила COVID-19. Она отказалась переехать в другой дом и все это время находилась рядом с инфицированным мужем.

Сабрина Доуре сообщила в социальной сети, что ее тест на коронавирус оказался положительным.

По словам Сабрины, она осталась дома, потому что почувствовала "инстинкт жены и решила заботиться о мужчине".

Сам Эльба отметил, что чувствует себя хорошо.

Находясь в изоляции, мы играем в шахматы и различные видеоигры. Мой муж учится играть на гитаре, даже серенады мне поет.

Отметим, что на сегодняшний час в мире зарегистрировано 340 тысяч инфицированных COVID-19, а количество жертв инфекции выросло до 14 тысяч.

Напомним,