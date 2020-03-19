В Сети нашли книгу, предсказавшую появление коронавируса в 2020 году

В Сети нашли книгу, предсказавшую появление коронавируса в 2020 году

Американский писатель Дин Кунц описал появления вируса родом из Уханя на страницах своей книги «Глаза тьмы» в 1981 году.

Книга всплыла в Интернете после того, как один из пользователей обратил внимание на предсказание, сделанное в 39 главе фантастического романа писателя.

Приблизительно в 2020 году по всему миру распространится неизвестная доселе болезнь легких, поражающая и бронхиальные трубы, и в мире не найдется лекарства, способно вылечить эту заразу.

Речь идет о вирусе под названием «Ухань-400», созданном в некой лаборатории.

В сюжете книги он упоминается в качестве причины, от которой якобы умер сын главной героини.

Но помимо совпадений, способных заставить засомневаться любого скептика, есть в книге и много отличий. Дин Кунц описал вирус, от которого невозможно спастись. Почти все люди, заразившиеся им в истории, умерли.

Коронавирус, с которым столкнулись мы в 2020, далеко не так силен.

В Сети нашли книгу, предсказавшую появление коронавируса в 2020 году / социальная сеть Instagram

Напомним,