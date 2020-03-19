В Сети нашли книгу, предсказавшую появление коронавируса в 2020 году
Американский писатель Дин Кунц описал появления вируса родом из Уханя на страницах своей книги «Глаза тьмы» в 1981 году.
Приблизительно в 2020 году по всему миру распространится неизвестная доселе болезнь легких, поражающая и бронхиальные трубы, и в мире не найдется лекарства, способно вылечить эту заразу.
Речь идет о вирусе под названием «Ухань-400», созданном в некой лаборатории.
В сюжете книги он упоминается в качестве причины, от которой якобы умер сын главной героини.
Коронавирус, с которым столкнулись мы в 2020, далеко не так силен.
Напомним,