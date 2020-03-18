Штрафы и аресты: в Украине ввели наказания за нарушение карантина
В связи с распространением вируса COVID-19 в Украине продолжается строгий карантин, на днях Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий серьезные взыскания и наказания за нарушение режима.
Например, если человек нарушил карантин и умышленно инфицировал окружающих, ему грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Наказание на нарушение карантина
- От 17 000 до 34 000 гривен в зависимости от тяжести проступка.
- Нарушение правил обсервации, повлекшее за собой смерть другого человека, будет наказываться арестом на срок от 5 до 8 лет.
Обращаем внимание, что новые правила не касаются людей, которые продолжают ездить на работу и заниматься другими повседневными вещами. В большей степени закон принят для граждан Украины, которые возвращаются из других стран и обязываются самостоятельно изолироваться на срок 14 дней.
Напомним,