Штрафы и аресты: в Украине ввели наказания за нарушение карантина

Штрафы и аресты! В Украине ввели наказание за нарушение карантина

В связи с распространением вируса COVID-19 в Украине продолжается строгий карантин, на днях Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий серьезные взыскания и наказания за нарушение режима.

В Украине за нарушение карантина теперь будут штрафовать и даже ограничивать свободу граждан! Однако такие жесткие наказания грозят не всем, а только злостным нарушителям, которые находятся в группе риска.

Например, если человек нарушил карантин и умышленно инфицировал окружающих, ему грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Наказание на нарушение карантина

От 17 000 до 34 000 гривен в зависимости от тяжести проступка.

Нарушение правил обсервации, повлекшее за собой смерть другого человека, будет наказываться арестом на срок от 5 до 8 лет.

Если действия человека привели к распространению болезни, то наказанием может стать арест на срок до 6 месяцев или даже ограничение свободы на срок до 3 лет.

Обращаем внимание, что новые правила не касаются людей, которые продолжают ездить на работу и заниматься другими повседневными вещами. В большей степени закон принят для граждан Украины, которые возвращаются из других стран и обязываются самостоятельно изолироваться на срок 14 дней.

Напомним,