Сын Елизаветы II во второй раз заболел COVID-19
Уходящая неделя ознаменовалась для Елизаветы II не только радостными моментами.
На протяжении всей этой неделе в адрес Елизаветы II сыпались сотни писем с поздравлениями от первых лиц. Не скупились на лестные слова и обычные жители с многих стран по всему миру.
Однако очередная вспышка коронавирусной инфекции не обошла членов королевской семьи. Во второй раз COVID-19 заразился сын британской королевы - принц Уэльский Чарльз.
Новость о проблемах со здоровьем у 72-летнего принца была размещена на официальной странице королевской семьи в Твиттере. Сейчас Чарльз находится на самоизоляции и отменил все запланированные поездки.
Сегодня утром принц Уэльский получил положительный результат на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции. Его Королевское Высочество глубоко разочарован тем, что не сможет посетить сегодняшние мероприятия в Винчестере, и будет стараться провести свой визит как можно скорее, - идет речь в официальном сообщении.
Напомним,