Сын Елизаветы II во второй раз заболел COVID-19

Уходящая неделя ознаменовалась для Елизаветы II не только радостными моментами.

В прошлое воскресенье британская королевская семья отмечала важное событие. В 2022 году Ее Величество Елизавета II стала первым в истории страны монархом, процарствовавшим 70 лет.

На протяжении всей этой неделе в адрес Елизаветы II сыпались сотни писем с поздравлениями от первых лиц. Не скупились на лестные слова и обычные жители с многих стран по всему миру.

Однако очередная вспышка коронавирусной инфекции не обошла членов королевской семьи. Во второй раз COVID-19 заразился сын британской королевы - принц Уэльский Чарльз.

Елизавета II и принц Уэльский Чарльз / Fotobank / GettyImages

Новость о проблемах со здоровьем у 72-летнего принца была размещена на официальной странице королевской семьи в Твиттере. Сейчас Чарльз находится на самоизоляции и отменил все запланированные поездки.

Сегодня утром принц Уэльский получил положительный результат на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции. Его Королевское Высочество глубоко разочарован тем, что не сможет посетить сегодняшние мероприятия в Винчестере, и будет стараться провести свой визит как можно скорее, - идет речь в официальном сообщении.

Инсайдеры из королевского дворца сообщают, что принц Уэльский недавно встречался со своей 95-летней матерью. Но на сегодняшний день у Елизаветы II, к счастью, нет никаких симптомов.

Напомним,