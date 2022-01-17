Принц Гарри пригрозил судом Елизавете II

Британская королевская семья вновь оказалась в центре внимания.

В этот раз главным фигурантом общественного обсуждения стал принц Гарри. Оказывается, что супруг Меган Маркл намерен судиться с британским правительством, во главе которого стоит королева Елизавета II.

Дело в том, что Гарри через суд хочет добиться пересмотра решения британского министерства внутренних дел, которое отказало ему предоставить государственную охрану на время пребывания в Великобритании.

Королева Елизавета II / Fotobank / GettyImages

Мужчина заявил, что чувствует себя небезопасно на родине, так как в адрес его семьи постоянно летят угрозы. При этом, лишившийся королевских привилегий, принц подчеркивает, что намерен оплачивать работу охраны из своего кармана.

Великобритания всегда будет домом для принца Гарри и страной, в которой, как он надеется, его жена и дети будут в безопасности. Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском, - говорится в заявлении представителя принца.

Елизавета II уже в курсе действий своего внука, но пока ответной реакции не последовало. Не исключено, что Гарри пойдут навстречу.

Напомним,