Принц Гарри пригрозил судом Елизавете II

17 января 2022 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Принц Гарри пригрозил судом Елизавете II
Принц Гарри
Fotobank / GettyImages

Британская королевская семья вновь оказалась в центре внимания.

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В этот раз главным фигурантом общественного обсуждения стал принц Гарри. Оказывается, что супруг Меган Маркл намерен судиться с британским правительством, во главе которого стоит королева Елизавета II.

Дело в том, что Гарри через суд хочет добиться пересмотра решения британского министерства внутренних дел, которое отказало ему предоставить государственную охрану на время пребывания в Великобритании.

Королева Елизавета II / Fotobank / GettyImages
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Мужчина заявил, что чувствует себя небезопасно на родине, так как в адрес его семьи постоянно летят угрозы. При этом, лишившийся королевских привилегий, принц подчеркивает, что намерен оплачивать работу охраны из своего кармана.

Великобритания всегда будет домом для принца Гарри и страной, в которой, как он надеется, его жена и дети будут в безопасности. Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском, - говорится в заявлении представителя принца.

Елизавета II уже в курсе действий своего внука, но пока ответной реакции не последовало. Не исключено, что Гарри пойдут навстречу.

Напомним, 

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