Елизавета II подарила сыну принца Гарри и Меган Маркл необычный подарок
2 января 2021 01:50
Туренко Андрей
Королева Елизавета II
instagram.com/theroyalfamily
Принца Гарри и Меган Маркл впервые рассказали о подарках, которые дарит их детям Елизавета II.
Королеву Елизавета II окружают множество родственников. Но особенное внимание она уделять своим маленьким правнукам. Их у нее целых двенадцать малышей.
Традиционно в преддверии новогодних праздников Елизавета II готовит для правнуков оригинальные подарки, которые она тщательно подбирает вместе со своими помощниками.
Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/sussexroyal
Для сына принца Гарри и Меган Маркл в 2021 году королева приготовила оригинальный подарок. Ее Величество подарила 2-летнему Арчи на Рождество вафельницу.
Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью известному американскому телеведущему Джеймсу Кордену.
Моя бабушка спросила, что Арчи хочет получить на Рождество, и Меган ответила, что он мечтает о вафельнице, – признался Гарри.
Оказалось, что по утрам Арчи очень любит есть вафли, поэтому прабабушка поспешила порадовать своего юного наследника долгожданным кухонным девайсом.
Меган Маркл и принц Гарри с детьми / instagram.com/alexilubomirski
Напомним,