Елизавета II подарила сыну принца Гарри и Меган Маркл необычный подарок

Принца Гарри и Меган Маркл впервые рассказали о подарках, которые дарит их детям Елизавета II.

Королеву Елизавета II окружают множество родственников. Но особенное внимание она уделять своим маленьким правнукам. Их у нее целых двенадцать малышей.

Традиционно в преддверии новогодних праздников Елизавета II готовит для правнуков оригинальные подарки, которые она тщательно подбирает вместе со своими помощниками.

Меган Маркл и принц Гарри / instagram.com/sussexroyal

Для сына принца Гарри и Меган Маркл в 2021 году королева приготовила оригинальный подарок. Ее Величество подарила 2-летнему Арчи на Рождество вафельницу.

Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью известному американскому телеведущему Джеймсу Кордену.

Моя бабушка спросила, что Арчи хочет получить на Рождество, и Меган ответила, что он мечтает о вафельнице, – признался Гарри.

Оказалось, что по утрам Арчи очень любит есть вафли, поэтому прабабушка поспешила порадовать своего юного наследника долгожданным кухонным девайсом.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми / instagram.com/alexilubomirski

Напомним,