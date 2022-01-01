Хью Джекман подхватил коронавирус после третьей дозы вакцины
Актер Хью Джекман снова заболел.
Около трех недель назад Джекман сделал себе бустерную дозу вакцины против COVID-19, но это не уберегло актера от заражения этим коварным вирусом.
О своем диагнозе и самочувствии Хью рассказал на своей странице в Инстаграм. Актер заявил, что вирус больше похож на простуду. Его мучает першение в горле и насморк
Просто хотел, чтобы вы это услышали от меня. У меня положительный тест на ковид. Симптомы легкие, насколько я понял. Я с нетерпением жду своего возвращения на сцену как можно скорее! Посылаю всем свою любовь для счастливого и здорового нового года, - заявил актер.
Напомним,