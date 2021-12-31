Тина Кароль удивила сложными позами йоги – в стойке на руках: фото

31 декабря 2021 10:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Тина Кароль удивила сложными позами йоги – в стойке на руках: фото
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль решила подвести итоги года в своей спортивной подготовке.

Читайте такжеПобедитель "Голосу країни" Роман Сасанчин стал папой и рассекретил имя ребенка
На своей странице в Инстаграм поп-дива Тина Кароль опубликовала серию снимков, которые вызвали восторг у подписчиков. На фото артистка запечатлена во время стойки на руках, исполняя сложные асаны йоги.

Мой йога-отчет до окончания тренировок 2021. Это было мечтой, – подписала свои кадры в Интсгарм-сториз Кароль.

На одной из фотографий Тина запечатлела таймер, который показывал, что в планке она уже простояла 13 минут. Результаты впечатляют!

Отметим, что сохранять такую шикарную фигуру Тине Кароль помогают физические нагрузки. Звезда помимо йоги по часу прыгает на скакалке, стоит на гвоздях, а также делает упражнения на растяжку мышц. И уже добилась ошеломляющей растяжки!

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Тина Кароль спорт социальные сети йога новости Инстаграм фигура звезд

Материалы по теме

Андрей Данилко признался, что собирается делать с приобретенным Роллс Ройсом Фредди Меркьюри
Новости

Андрей Данилко признался, что собирается делать с приобретенным Роллс Ройсом Фредди Меркьюри
Сергей Бабкин рассказал, какие романтические сюрпризы делает для жены
Новости

Сергей Бабкин рассказал, какие романтические сюрпризы делает для жены
Веселый приключенческий мультфильм для вечера субботы: "Шрек" и "Шрек-2"
Анонсы на ТВ

Веселый приключенческий мультфильм для вечера субботы: "Шрек" и "Шрек-2"Эксклюзив
Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу нашел деревню-призрак, погребенную под песком
Новости

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу нашел деревню-призрак, погребенную под песком

Популярное на сайте

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021

МАСКА-2: кто победил во 2 сезоне шоу 25.12.2021
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Популярное видео

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.12.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)

Игры детей старшего возраста: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 27.12.2021)
Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)

Жизнь прекрасна: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 28.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK