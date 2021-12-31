Тина Кароль удивила сложными позами йоги – в стойке на руках: фото

Певица Тина Кароль решила подвести итоги года в своей спортивной подготовке.

На своей странице в Инстаграм поп-дива Тина Кароль опубликовала серию снимков, которые вызвали восторг у подписчиков. На фото артистка запечатлена во время стойки на руках, исполняя сложные асаны йоги.

Мой йога-отчет до окончания тренировок 2021. Это было мечтой, – подписала свои кадры в Интсгарм-сториз Кароль.

На одной из фотографий Тина запечатлела таймер, который показывал, что в планке она уже простояла 13 минут. Результаты впечатляют!

Отметим, что сохранять такую шикарную фигуру Тине Кароль помогают физические нагрузки. Звезда помимо йоги по часу прыгает на скакалке, стоит на гвоздях, а также делает упражнения на растяжку мышц. И уже добилась ошеломляющей растяжки!

Напомним,