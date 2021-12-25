Тина Кароль рассказала о гастролях в России: Нас толкают к этому

25 декабря 2021 01:20 Туренко Андрей
Тина Кароль рассказала о гастролях в России: Нас толкают к этому
Певица Тина Кароль
instagram.com/tina_karol

Для Тины Кароль конец года – период подведения итогов.

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Ежегодно зимой Тина Кароль с радостью общается с журналистами, приоткрывая им самые сокровенные истории, которые случались с ней на протяжении года.

Самым обсуждаемым в этот раз стало интервью, которое певица дала сайту kp.ua. В нем Тина решилась рассказать правду об уходе с «Танців з зірками» и «Голосу країни», а также о своих творческих планах.

Помимо этого журналисты решили поинтересоваться у Кароль, как она относится к теме гастролей в Россию – готова ли она сама, в ближайшее время, отважиться на такой шаг.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
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Тина заявила, что на протяжении 7 последних лет она не выступала на сценах страны-агрессора. Певицу постоянно зовут на концерты, но она непоколебима.

Конечно, я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я уже, чтобы не летели осуждения в мою сторону - тоже вопрос. С другой стороны, нас толкают к этому. Если политика ничего не предлагает взамен, значит, формула «бизнес - это только бизнес» возможна? – задалась вопросом артистка.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol
Напомним, 

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