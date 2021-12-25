Тина Кароль рассказала о гастролях в России: Нас толкают к этому
Для Тины Кароль конец года – период подведения итогов.
Самым обсуждаемым в этот раз стало интервью, которое певица дала сайту kp.ua. В нем Тина решилась рассказать правду об уходе с «Танців з зірками» и «Голосу країни», а также о своих творческих планах.
Помимо этого журналисты решили поинтересоваться у Кароль, как она относится к теме гастролей в Россию – готова ли она сама, в ближайшее время, отважиться на такой шаг.
Конечно, я боюсь осуждения. Но не заслужила ли я уже, чтобы не летели осуждения в мою сторону - тоже вопрос. С другой стороны, нас толкают к этому. Если политика ничего не предлагает взамен, значит, формула «бизнес - это только бизнес» возможна? – задалась вопросом артистка.