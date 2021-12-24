Злата Огневич призналась, как встретит Новый год и какие блюда хочет видеть на столе

24 декабря 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Злата Огневич призналась, как встретит Новый год и какие блюда хочет видеть на столе
Певица Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

Певица Злата Огневич рассказала, что украсит ее новогодний стол.

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Победительница первого сезона шоу-детектива «МАСКА» Злата Огневич признается – в новогоднюю ночь привыкла работать и в этот раз исключения не будет.

Артисты привыкли давать концерты по праздникам – мы живем за это ещё довольно долго, поэтому, думаю, не скоро смогу себе позволить отказаться от такого заработка. Но это не проблема, ведь на концерты можно брать с собой семью – в будущем буду так и делать, – рассказала Злата.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich
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Звезда давно не употребляет мясо, так что и новогодний стол накрывает довольно небанально. А вот чем артистка планирует угощаться в этом году:

Ненавижу традиционные блюда, типа Оливье или селедку под шубой. Не люблю их с детства. Я предпочитаю более легкие блюда. Могу заказать или приготовить своими руками. Это могут быть лазанья, салатик с морепродуктами, легкие закуски с авокадо и рыбкой – все! Зачем заморачиваться, если можно просто наслаждаться атмосферой и праздновать. Я точно не из тех людей, кто будет стоять на кухне 12 часов – где потом взять силы на праздник? Я лучше все закажу и облегчу себе жизнь, – комментирует Злата Огневич на съемочной площадке канала «Украина».

Напомним, 

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