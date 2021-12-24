МастерШеф 11 сезон: кто победит в шоу, восхитив своим блюдом требовательных судей

24 декабря 2021 01:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон: кто победит в шоу, восхитив своим блюдом требовательных судей
МастерШеф-11: кто победит в шоу
пресс-служба канала СТБ

В пятницу, 24 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ состоится грандиозный суперфинал 11 сезона шоу «МастерШеф». Лучшим кулинарам-аматорам сезона предстоит пройти последние испытания, чтобы заполучить желанную победу!

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Уже в предстоящем выпуске станет известно, кто получит звание лучшего кулинара-аматора страны в 11 сезоне шоу «МастерШеф». Но прежде четверку сильнейших ждет испытание, после которого один из них покинет проект в шаге от суперфинала. Им предстоит приготовить по три блюда в одной из концепций. Какая именно тематика достанется – неизвестно, ведь аматоры выберут свой «билет» в этом экзамене вслепую… Участник, который справится с заданием хуже, покинет проект сразу в конце испытания.

После этого те, кто продолжат борьбу, приготовят блюда, которые, по их мнению, достойны победы!

От того, как вы сегодня приготовите свои блюда, зависит судьба каждого из вас. Всего одна ошибка способна лишить вас звания победителя 11 сезона «МастерШеф, – отметил Эктор Хименес-Браво.

Судьи МастерШеф-11 / пресс-служба канала СТБ

Нет никаких черных фартуков, нет вторых шансов. Завтрашний день не исправит неправильно принятых решений. Поэтому соберитесь и докажите, что эта кухня покорилась именно вам, – дополнил Владимир Ярославский.

Победитель должен быть один, и совсем скоро мы узнаем, кто получит кубок и отправится на обучение в "Le Cordon Bleu", – подытожила Ольга Мартыновская.

На какие концепции каждый из участников сделает ставку? Кто восхитит требовательных судей, а кто распрощается с мечтой? И, кто станет победителем 11 сезона? Всё это вы узнаете уже в конце выпуска! Смотрите в пятницу, 24 декабря, в 19:00 на СТБ!

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