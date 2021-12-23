Соленый поцелуй: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы

23 декабря 2021 16:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Соленый поцелуй: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы
Соленый поцелуй: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы
пресс-служба канала Украина

В Киеве идут съемки сериала «Соленый поцелуй». Над новой четырехсерийной картиной работает канал «Украина».

Читайте такжеАндрей Макаревич станет отцом в четвертый раз
Главные герои сериала «Соленый поцелуй» на канале «Украина» Юля и Герман влюблены и уверены, что ничто не может их разлучить. Юлия беременная и ждет ребенка. Но Герман по неосторожности совершает преступление и отправляется в колонию – это событие переворачивает жизни героев… 

Соленый поцелуй» – это жизнеутверждающая история о выборе, поступках, ответственности и настоящей любви. И поскольку мы снимаем в декабре, решили добавить в фильм ярких новогодних красок. Мы очень тщательно работали над кастингом, подбирая героев. Но практически сразу утвердили актрису на главную роль – героиню сыграет Настя Иванова, – рассказывает о новом проекте исполнительный продюсер Катерина Швец.

Соленый поцелуй: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы / пресс-служба канала Украина
Также Катерина рассказала, что один из главных персонажей фильма – пес породы Джек-рассел-терьер. По сюжету, главные герои сближаются, потому что оба любят собак. Снимать животных в кадре очень непросто, и у четвероногого актера будет дублер. 

Читайте такжеТанці з зірками-2021: Тина Кароль призналась, почему не стала ведущей нового сезона шоу
Съемки пройдут в Киеве и области, премьера фильма состоится на канале «Украина». Поздравляем команду проекта со стартом и желаем насыщенных и успешных съемочных дней! 

Соленый поцелуй: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы / пресс-служба канала Украина
В главных ролях снимаются Анастасия Иванова, Максим Самчик, Сергей Митрюшин, Алена Коновальчук, Светлана Зельбет, Сергей Фролов, Яна Ключник, Наталья Корецкая и др.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы съемки канал Украина съемки сериала мелодрама сериалы 2022 Соленый поцелуй сериал Соленый поцелуй

Материалы по теме

Говорит Украина: Дядя Саша и его лолиты: кто ответит за интим с детьми? (эфир от 23.12.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Дядя Саша и его лолиты: кто ответит за интим с детьми? (эфир от 23.12.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.12.2021)
Сериалы

Игры детей старшего возраста: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 23.12.2021)
Игры детей старшего возраста: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.12.2021)
Сериалы

Игры детей старшего возраста: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 23.12.2021)
Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов
Новости

Michelle Andrade и Позитив рассказали о странных предложениях со стороны фанатов

Популярное на сайте

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Популярное видео

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)

Хто зверху-11: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 16.12.2021)
Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Я заберу твою семью: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)

Детский телохранитель: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 16.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK