В Киеве идут съемки сериала «Соленый поцелуй». Над новой четырехсерийной картиной работает канал «Украина».

Главные герои сериала «Соленый поцелуй» на канале «Украина» Юля и Герман влюблены и уверены, что ничто не может их разлучить. Юлия беременная и ждет ребенка. Но Герман по неосторожности совершает преступление и отправляется в колонию – это событие переворачивает жизни героев…

Соленый поцелуй» – это жизнеутверждающая история о выборе, поступках, ответственности и настоящей любви. И поскольку мы снимаем в декабре, решили добавить в фильм ярких новогодних красок. Мы очень тщательно работали над кастингом, подбирая героев. Но практически сразу утвердили актрису на главную роль – героиню сыграет Настя Иванова, – рассказывает о новом проекте исполнительный продюсер Катерина Швец.

Соленый поцелуй: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы / пресс-служба канала Украина

Также Катерина рассказала, что один из главных персонажей фильма – пес породы Джек-рассел-терьер. По сюжету, главные герои сближаются, потому что оба любят собак. Снимать животных в кадре очень непросто, и у четвероногого актера будет дублер.

Съемки пройдут в Киеве и области, премьера фильма состоится на канале «Украина». Поздравляем команду проекта со стартом и желаем насыщенных и успешных съемочных дней!

Соленый поцелуй: канал Украина приступил к съемкам 4-серийной мелодрамы / пресс-служба канала Украина

В главных ролях снимаются Анастасия Иванова, Максим Самчик, Сергей Митрюшин, Алена Коновальчук, Светлана Зельбет, Сергей Фролов, Яна Ключник, Наталья Корецкая и др.

Напомним,