Все, что захочешь: на канале Украина состоится премьера 4-серийного сериала

Все, что захочешь: на канале Украина состоится премьера 4-серийного сериала

В воскресенье, 3 октября, в 17:00 телеканал «Украина» покажет премьеру 4-серийной картины «Все, что захочешь».

Главная героиня истории – ответственная и честная женщина. Нина работает шеф-поваром и воспитывает дочь, которая решила пойти по маминым стопам. Казалось бы, она преуспела по всем фронтам, но есть одна проблема – Нина плохо разбирается в людях.

После развода с мужем женщина пытается начать жизнь с нуля, а заодно осуществить свою давнюю мечту. Однажды она случайно знакомится с Альбертом, который окружает ее такой любовью и вниманием, что Нина уверена – она встретила своего принца. Но красивая сказка неожиданно превращается в кошмар, из которого, как кажется Нине, нет выхода.

Все, что захочешь: на канале Украина состоится премьера 4-серийного сериала / пресс-служба

По словам режиссера картины Анатолия Матешко, мини-сериал будет наполнен авантюрными моментами. И в этом, говорит режиссер, состояла сложность – соединить авантюру с мелодраматическим жанром.

Альберт, которого сыграл актер Александр Константинов, – достаточно неоднозначный персонаж. Зрители привыкли видеть этого артиста в положительных ролях, а мы приготовили для них вот такой сюрприз. Саша очень охотно согласился на такой эксперимент. У нас была сцена, в которой Альберту нужно прыгнуть с окна на втором этаже и приземлиться на асфальт. К ней мы привлекли каскадера, так как это травмоопасно, тем более мы только-только начинали снимать. Хотя Саша очень хотел сделать все сам. Он парень легкий, спортивный, и каждый дубль, когда он начинал трюк, запрыгивая на подоконник, мы все замирали – только бы он не прыгнул и вниз, – вспоминает Анатолий Матешко.

Все, что захочешь: на канале Украина состоится премьера 4-серийного сериала / пресс-служба

Но съемочная группа проекта «Все, что захочешь» – настоящие профессионалы, в которой каждый четко выполняет свою работу. Поэтому никаких травм или незапланированных ситуаций на съемках не было.

Также в картине снялись Ольга Олексий, Михаил Гаврилов-Третьяков, Виктор Васильев, Екатерина Вишневая, Анастасия Цымбалару, Игорь Рубашкин, Олеся Гаевая, Карина Шереверова, Андрей Исаенко, Юлия Буйновская и другие актеры.

Оператор-постановщик проекта – Сергей Граблев. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру сериала «Все, что захочешь» в воскресенье в 17:00 на канале «Украина».