Тайная любовь. Возвращение: стала известна дата премьеры второго сезона сериала на канале Украина
В понедельник, 4 октября, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 16-серийного фильма «Тайная любовь. Возвращение». Зрители более 2-х лет ждали продолжения невероятной истории Любы Зацепиной.
По словам актрисы Даны Абызовой, которая исполнила роль Любы, как и каждый человек, который переживает большие потрясения, ее героиня изменилась – в чем-то стала опытнее, но и отчасти сохранила свою наивность. А вот для самой Даны съемки второго сезона припали на самый волшебный период в ее жизни:
Я была уже глубоко беременна, – объясняет актриса. – Поэтому приходилось прикрывать живот то кастрюлькой, то шарфиком, искать ракурсы. А еще мне все время хотелось есть, и я спрашивала у реквизиторов, нет ли у них к той или иной сцене еды.
Съемки второго сезона оказались для меня гораздо сложнее, чем первого. Надеюсь, после этого зрители не станут ненавидеть меня еще больше, – говорит Алина Гросу. – Мне приходилось вытаскивать всю ту боль, которая происходит у меня в жизни. Светлана, безусловно, меняется, и многое в ее характере и поведении усугубляется.
Помимо любимых актеров из первого сезона, среди которых также будут Антон Денисенко, Павел Попов, Николай Боклан, Ирина Мельник, Ольга Морозова, зрители также познакомятся с совершенно новыми персонажами. Один из них – харизматичный и мужественный бизнесмен Максим в исполнении любимца женщин Андрея Чернышова. Он попытается завоевать сердце главной героини. Но так ли прост его герой, каким покажется на первый взгляд?
Неоднозначную роль сыграла и актриса Виктория Полторак. По сюжету, ее героиня Ксения – тюремный врач, поэтому артистке пришлось сниматься в настоящей тюрьме.
Как актрисе подобные места мне только помогают в работе. Они наполнены особой энергетикой, которой нет ни в одном другом месте. Если честно, то к концу съемочного дня мы уже чувствовали себя там, как дома. Наверное, человек – такое «животное», которое привыкает ко всему, – признается Виктория Полторак.
Также в картине снялись Эммануил Виторган, Валерий Легин, София Письман, Шорена Шония, Лилия Нагорная, Екатерина Качан, Кира Подольская, Демьян Шиян, София Котлярова и другие актеры.
Режиссер-постановщик сериала «Тайная любовь. Возвращение» – Александр Тименко. Оператор-постановщик – Евгений Адаменко. Продюсеры – Влад Ряшин, Галина Храпко, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Наталия Стрибук. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.
Смотрите премьеру сериала «Тайная любовь. Возвращение» с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Украина».