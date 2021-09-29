Оля Полякова на шоу МАСКА появилась в металлизированном мини-платье с разрезами и глубоким декольте – фото
Оля Полякова – известная любительница перевоплощений. В грандиозном шоу «МАСКА» на канале «Украина» она уже сменила более 10 ярких луков, но каждый раз удивляет все сильнее.
На этот раз Оля выбрала металлизированное розовое мини-платье с разрезами и глубоким декольте. Наряд якобы сшит из отдельных кусков металла с помощью колец. А дополняют образ не менее оригинальные украшения – объемное колье и серьги в форме сердец.
Сегодня я – розовый бриллиант. Вижу, что у вас отняло дар речи, – пошутила Оля Полякова на съемочной площадке гипершоу «МАСКА» в разговоре с журналистами канала «Украина».
Напомним,