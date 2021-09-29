Оля Полякова на шоу МАСКА появилась в металлизированном мини-платье с разрезами и глубоким декольте – фото Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова – известная любительница перевоплощений. В грандиозном шоу «МАСКА» на канале «Украина» она уже сменила более 10 ярких луков, но каждый раз удивляет все сильнее.