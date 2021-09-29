Оля Полякова на шоу МАСКА появилась в металлизированном мини-платье с разрезами и глубоким декольте – фото

29 сентября 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Оля Полякова на шоу МАСКА появилась в металлизированном мини-платье с разрезами и глубоким декольте – фото
Певица Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова – известная любительница перевоплощений. В грандиозном шоу «МАСКА» на канале «Украина» она уже сменила более 10 ярких луков, но каждый раз удивляет все сильнее.

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Благодаря яркому парику желтого цвета и неоново-голубым линзам звездный детектив масштабного проекта канала «Украина» изменилась до неузнаваемости. Оля Полякова не раз отмечала, что обожает гипершоу МАСКА не только за любовь к отгадыванию знаменитостей, которые кроются под фантастическими костюмами, но и возможность каждый раз перевоплощаться самой. Действительно, образы певицы всегда очень яркие и эпатажные.

На этот раз Оля выбрала металлизированное розовое мини-платье с разрезами и глубоким декольте. Наряд якобы сшит из отдельных кусков металла с помощью колец. А дополняют образ не менее оригинальные украшения – объемное колье и серьги в форме сердец.

Сегодня я – розовый бриллиант. Вижу, что у вас отняло дар речи, – пошутила Оля Полякова на съемочной площадке гипершоу «МАСКА» в разговоре с журналистами канала «Украина».

Напомним,

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