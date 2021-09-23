МАСКА 2 сезон: Настя Каменских продемонстрировала ультрамодный образ в мини-платье

23 сентября 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: Настя Каменских продемонстрировала ультрамодный образ в мини-платье
Певица Настя Каменских
пресс-служба канала Украина

Звездный детектив гипершоу «МАСКА», премьера нового сезона которого состоится на телеканале «Украина» 23 октября в 21:00, певица NK | Настя Каменских появилась на съемках в ярком мини-платье со смелым декольте.

Читайте такжеPlus-size модель Эшли Грэм беременна двойней
NK | Настя Каменских любит перевоплощаться и поражать новыми невероятными образами. На этот раз для съемок второго сезона шоу-детектива «МАСКА» она выбрала лаймово-лимонное мини-платье с рукавами-бафамы и эффектным вырезом-декольте. Объемные плечи родом из 90-х в этом году очень актуальны, о чем свидетельствует наличие таких моделей на мировых подиумах. Дизайнеры интерпретируют их по-разному, но в этом образе, говорит стилист певицы, бафы – символ женской силы. Дополняют платье элегантные черные туфли на завязках.

Прическа в виде высокого хвоста и современных цветных прядей у лица подчеркивает оригинальный силуэт наряда. И еще один не менее яркий акцент образа – не классические, а более смелые smoky eyes.

В гипершоу "МАСКА" Настя Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта канала «Украина».

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Настя Каменских наряды социальные сети новости образы звезд Маска шоу МАСКА МАСКА-2 МАСКА 2 сезон

Материалы по теме

Елизавета II стала прабабушкой в 12 раз: принцесса Беатрис родила первенца
Новости

Елизавета II стала прабабушкой в 12 раз: принцесса Беатрис родила первенца
Plus-size модель Эшли Грэм беременна двойней
Новости

Plus-size модель Эшли Грэм беременна двойней
Лунный гороскоп на 23 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 23 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 23 сентября 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 23 сентября 2021 в Украине

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK