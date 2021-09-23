МАСКА 2 сезон: Настя Каменских продемонстрировала ультрамодный образ в мини-платье

Звездный детектив гипершоу «МАСКА», премьера нового сезона которого состоится на телеканале «Украина» 23 октября в 21:00, певица NK | Настя Каменских появилась на съемках в ярком мини-платье со смелым декольте.

NK | Настя Каменских любит перевоплощаться и поражать новыми невероятными образами. На этот раз для съемок второго сезона шоу-детектива «МАСКА» она выбрала лаймово-лимонное мини-платье с рукавами-бафамы и эффектным вырезом-декольте. Объемные плечи родом из 90-х в этом году очень актуальны, о чем свидетельствует наличие таких моделей на мировых подиумах. Дизайнеры интерпретируют их по-разному, но в этом образе, говорит стилист певицы, бафы – символ женской силы. Дополняют платье элегантные черные туфли на завязках.

Прическа в виде высокого хвоста и современных цветных прядей у лица подчеркивает оригинальный силуэт наряда. И еще один не менее яркий акцент образа – не классические, а более смелые smoky eyes.

В гипершоу "МАСКА" Настя Каменских вместе со своими коллегами звездными детективами Олей Поляковой, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO будет разгадывать знаменитостей под масками во втором сезоне масштабного проекта канала «Украина».

Напомним,