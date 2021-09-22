Plus-size модель Эшли Грэм беременна двойней
Plus-size модель Эшли Грэм вскоре вновь станет мамой.
Об этом Эшли сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав фотографию, где она запечатлена с уже довольно большим животиком.
А вчера Грэм решила поделиться видео, на котором она радостно реагирует на тест с двумя полосками, а затем проявляет свои эмоции на первом УЗИ, когда узнает, что у них с любимым будет двойня.
Ты что, шутишь? - отреагировал Джастин, узнав, что жена беременна двойней.
Напомним,