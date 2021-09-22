Plus-size модель Эшли Грэм беременна двойней

Plus-size модель Эшли Грэм вскоре вновь станет мамой.

В начале лета Эшли Грэм поделилась радостной новостью. Спустя год после рождения первенца plus-size модель забеременела во второй раз.

Об этом Эшли сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав фотографию, где она запечатлена с уже довольно большим животиком.

А вчера Грэм решила поделиться видео, на котором она радостно реагирует на тест с двумя полосками, а затем проявляет свои эмоции на первом УЗИ, когда узнает, что у них с любимым будет двойня.

Ты что, шутишь? - отреагировал Джастин, узнав, что жена беременна двойней.

Тут же Эшли с мужем Джастином узнали и их пол. Совсем скоро у их первенца, сына Айзека, появятся два братика.

Напомним,