Беременная пышка Эшли Грэм вышла в свет в сексуальном наряде
Эшли Грэм снова беременна! Но чувствительное положение не мешает ей посещать светские мероприятия и сверкать там шикарными нарядами.
Эшли Грэм выложила несколько фотографий в социальной сети Instagram.
Пышнотелая красотка надела ярко-оранжевое платье на тонких бретельках со слегка расклешенной юбкой и внушительным декольте. В качестве дополнения модель выбрала босоножки золотого цвета, колье и серьги-кольца.
В таком образе куклы Барби Эшли выглядела мило и привлекательно, за что получила массу похвал от поклонников.
Напомним,