Беременная пышка Эшли Грэм вышла в свет в сексуальном наряде

13 августа 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Беременная пышка Эшли Грэм вышла в свет в сексуальном наряде
Беременная пышка Эшли Грэм вышла в свет в сексуальном наряде / @ashleygraham

Эшли Грэм снова беременна! Но чувствительное положение не мешает ей посещать светские мероприятия и сверкать там шикарными нарядами.

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Для своего нового выхода 33-летняя модель и молодая мама подобрала яркое мини-платье, чем просто свела поклонников с ума.

Эшли Грэм выложила несколько фотографий в социальной сети Instagram.

Пышнотелая красотка надела ярко-оранжевое платье на тонких бретельках со слегка расклешенной юбкой и внушительным декольте. В качестве дополнения модель выбрала босоножки золотого цвета, колье и серьги-кольца. 

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Кроме того, Эшли сделала нетипичную для себя прическу, уложила волосы на одну сторону, сделав косой пробор. Финальный образ модели плюс-сайз получился великолепным!

Беременная пышка Эшли Грэм вышла в свет в сексуальном наряде / @ashleygraham

Беременная пышка Эшли Грэм вышла в свет в сексуальном наряде / @ashleygraham

В таком образе куклы Барби Эшли выглядела мило и привлекательно, за что получила массу похвал от поклонников.

Напомним,

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