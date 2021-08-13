Беременная пышка Эшли Грэм вышла в свет в сексуальном наряде

Беременная пышка Эшли Грэм вышла в свет в сексуальном наряде / @ashleygraham

Эшли Грэм снова беременна! Но чувствительное положение не мешает ей посещать светские мероприятия и сверкать там шикарными нарядами.

Для своего нового выхода 33-летняя модель и молодая мама подобрала яркое мини-платье, чем просто свела поклонников с ума.

Эшли Грэм выложила несколько фотографий в социальной сети Instagram.

Пышнотелая красотка надела ярко-оранжевое платье на тонких бретельках со слегка расклешенной юбкой и внушительным декольте. В качестве дополнения модель выбрала босоножки золотого цвета, колье и серьги-кольца.

Кроме того, Эшли сделала нетипичную для себя прическу, уложила волосы на одну сторону, сделав косой пробор. Финальный образ модели плюс-сайз получился великолепным!

Беременная пышка Эшли Грэм вышла в свет в сексуальном наряде / @ashleygraham

Беременная пышка Эшли Грэм вышла в свет в сексуальном наряде / @ashleygraham

В таком образе куклы Барби Эшли выглядела мило и привлекательно, за что получила массу похвал от поклонников.

Напомним,