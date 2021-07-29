Ольга Сумская поделилась снимком, на котором позирует обнаженной, будучи беременной
Актриса Ольга Сумская опубликовала откровенный снимок, сделанный во время ее второй беременности.
Снимок был сделан в 2002 году. Тогда актриса ждала рождения второй дочери Анны. Судя по большому животику - срок беременности уже был большой. И несмотря на то, что часть тела Сумская прикрыла, стоит отметить, как же женственно она выглядела.
2002 рік… Вагітна Анею, – подписала архивное фото Ольга Сумская.
А дочь Анна, которой тогда была беременна Ольга, сейчас невероятно похожа на свою маму в тот период.
Напомним,