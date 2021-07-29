Ольга Сумская поделилась снимком, на котором позирует обнаженной, будучи беременной

Актриса Ольга Сумская опубликовала откровенный снимок, сделанный во время ее второй беременности.

Подобные публикации, где Народная артистка Украины позирует обнаженной, на ее страницах в социальных сетях практически нет. Однако такой нежной и трогательной фотографией Ольга Сумская просто не смогла не поделиться со своими поклонниками.

Снимок был сделан в 2002 году. Тогда актриса ждала рождения второй дочери Анны. Судя по большому животику - срок беременности уже был большой. И несмотря на то, что часть тела Сумская прикрыла, стоит отметить, как же женственно она выглядела.

2002 рік… Вагітна Анею, – подписала архивное фото Ольга Сумская.

Беременная Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

В комментариях фолловеры отметили, что сначала подумали, что этот снимок свежий. Ведь артистка практически не изменилась – время хранит ее красоту и молодость.

А дочь Анна, которой тогда была беременна Ольга, сейчас невероятно похожа на свою маму в тот период.

Напомним,