Ольга Сумская поделилась снимком, на котором позирует обнаженной, будучи беременной

29 июля 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ольга Сумская поделилась снимком, на котором позирует обнаженной, будучи беременной
Супруги Ольга Сумская и Виталий Борисюк
instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская опубликовала откровенный снимок, сделанный во время ее второй беременности.

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Подобные публикации, где Народная артистка Украины позирует обнаженной, на ее страницах в социальных сетях практически нет. Однако такой нежной и трогательной фотографией Ольга Сумская просто не смогла не поделиться со своими поклонниками.

Снимок был сделан в 2002 году. Тогда актриса ждала рождения второй дочери Анны. Судя по большому животику - срок беременности уже был большой. И несмотря на то, что часть тела Сумская прикрыла, стоит отметить, как же женственно она выглядела.

2002 рік… Вагітна Анею, – подписала архивное фото Ольга Сумская.

Беременная Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

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В комментариях фолловеры отметили, что сначала подумали, что этот снимок свежий. Ведь артистка практически не изменилась – время хранит ее красоту и молодость.

А дочь Анна, которой тогда была беременна Ольга, сейчас невероятно похожа на свою маму в тот период.

Напомним,

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