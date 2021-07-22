54-летняя Ольга Сумская произвела фурор фигурой в купальнике на отдыхе в Египте

Актриса Ольга Сумская на днях отправилась на отдых.

Народная артистка Украины не стала изменять своим вкусам. На летние каникулы Ольга Сумская отправилась в один из самых фешенебельных отелей Египта.

Лакомиться местными деликатесами, наслаждаться яркими пейзажами и плавать в море Ольга улетела в компании своего мужа Виталия Борисюка и дочки от первого брака Аней.

Актриса Ольга Сумская с мужем / instagram.com/olgasumska

На своей странице в Инстаграм звезда делится эмоциями от незабываемого отпуска, а также практически ежедневно наполняет блог яркими фотографиями.

Не упустила Сумская возможности похвастаться и своей фигурой. 54-летняя актриса опубликовала фотографии, на которых купается с море в ярком сплошном купальнике вишневого цвета.

Актриса Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

В комментариях фолловеры Ольги засыпали ее лестными комплименты. Одни были восхищены невероятным внешним видом актрисы, другие желали ей незабываемого отдыха.

Напомним,