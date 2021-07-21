Нюша рассекретила свою вторую беременность – фото

Певица Нюша беременна во второй раз. Артистка подтвердила это красноречивым фото.

30-летняя исполнительница Нюша готовится вновь стать мамой. На своей странице в Инстаграм она опубликовала снимок, на котором запечатлена с округлившимся животиком.

Рассекретить свое положение звезда решила в своем новом клипе, в конце которого появилась голой, продемонстрировав изменения в своей фигуре. И уже позже она подтвердила это в Сети.

Секси мама индахаус, – подписала кадр Нюша.

Нюша беременна во второй раз / instagram.com/nyusha_nyusha

Отметим, что в апреле текущего года ходили слухи о второй беременности Нюши, однако тогда артистка и ее представитель опровергли информацию. Судя по ее животику, звезда на тот момент уже была в положении.

Сейчас исполнительница вместе со своим супругом Игорем Сивовым воспитывают трехлетнюю дочь Симбу. Пол своего будущего малыша Нюша еще не рассекретила.

Нюша с дочкой Симбой / instagram.com/nyusha_nyusha

Напомним,