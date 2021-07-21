Нюша рассекретила свою вторую беременность – фото

21 июля 2021 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Нюша рассекретила свою вторую беременность – фото
Певица Нюша
instagram.com/nyusha_nyusha

Певица Нюша беременна во второй раз. Артистка подтвердила это красноречивым фото.

Читайте такжеСоломия Витвицкая показала, как на самом деле выглядит после ДТП
30-летняя исполнительница Нюша готовится вновь стать мамой. На своей странице в Инстаграм она опубликовала снимок, на котором запечатлена с округлившимся животиком.

Рассекретить свое положение звезда решила в своем новом клипе, в конце которого появилась голой, продемонстрировав изменения в своей фигуре. И уже позже она подтвердила это в Сети.

Секси мама индахаус, – подписала кадр Нюша.

Нюша беременна во второй раз / instagram.com/nyusha_nyusha

Читайте такжеЗвезда Первых ласточек Александр Рудинский впервые сыграл англоязычную роль
Отметим, что в апреле текущего года ходили слухи о второй беременности Нюши, однако тогда артистка и ее представитель опровергли информацию. Судя по ее животику, звезда на тот момент уже была в положении.

Сейчас исполнительница вместе со своим супругом Игорем Сивовым воспитывают трехлетнюю дочь Симбу. Пол своего будущего малыша Нюша еще не рассекретила.

Нюша с дочкой Симбой / instagram.com/nyusha_nyusha

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Нюша беременность социальные сети новости Инстаграм беременные звезды

Материалы по теме

Танці з зірками-2021: участницей шоу стала популярная украинская певица
Новости

Танці з зірками-2021: участницей шоу стала популярная украинская певица
Соломия Витвицкая показала, как на самом деле выглядит после ДТП
Новости

Соломия Витвицкая показала, как на самом деле выглядит после ДТП
Что делать, если ваш мужчина смотрит на других женщин: советы психолога
Психология

Что делать, если ваш мужчина смотрит на других женщин: советы психолога
Говорит Украина: Рыцарь дома есть, но жду отца (эфир от 21.07.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Рыцарь дома есть, но жду отца (эфир от 21.07.2021)

Популярное на сайте

Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины

Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины
Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых

Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых
Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Популярное видео

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.07.2021)

Одруження наосліп-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Украинская драма "Пульс" выйдет онлайн на SWEET.TV одновременно с кинопремьерой

Украинская драма "Пульс" выйдет онлайн на SWEET.TV одновременно с кинопремьерой
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK